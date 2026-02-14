丁子朗有义气绝口不提「屎桥」边个谂 为戴祖仪谋幸福识外国猛男

丁子朗与吴若希及戴祖仪早前到澳洲拍摄综艺节目《他们的澳洲驾期》时，丁子朗在社交网分享一段「如何度过10小时经济舱」的影片，他在片中指解决不适的方法就是「不要坐经济舱」，结果被中港两地网民一面倒围剿，怒轰他炫富兼歧视。丁子朗事后拍片道歉。

丁子朗比上不足

丁子朗今日（14日）出席「TVB赛马日」时回应事件，他称影片内容是众人一起构思，他避谈是谁提议，承认大家想得未够周全，而此事有人闹也有人撑，丁子朗︰「有朋友同我讲『乜搭商务舱就系炫富？』我冇因为咁而唔开心，又唔系第一次畀人闹，经一事长一智，之后拍片宣传节目时，谂得深入啲啰。（怕唔怕影响喺内地发展？）唔会，有套3年前拍嘅剧最近播出，点击率都几好。」他笑称在澳洲拍节目时无艳遇，「外国男仔都高大。」并形容自己的身高，在亚洲男性中尚算有优势，「但在外国女仔眼中可能都系差少少。」他和吴若希就积极为戴祖仪制造艳遇，例如每次在餐厅见到外国人都问对方是否单身，透露其中一人与戴祖仪互留网上联络方法。