陈炜情人节忽视老公请食一样嘢补数 刘颖旋客串自家服装品牌Model网民只𥄫身材

影视圈
更新时间：19:45 2026-02-14 HKT
发布时间：19:45 2026-02-14 HKT

「TVB杯赛马日」今日（2月14日）在沙田马场举行，陈炜、刘颖旋等人盛装出席，陈炜表示老公得知她今早有工作，特意安排送她情人节花束，令她开心又感动。

刘颖旋目标开实体店

陈炜续说，大时大节一向由她安排庆祝活动，惟最近工作忙碌，要宣传剧集又要大扫除，故今晚未有「著落」，笑言︰「睇吓一阵有冇斩获先（赛马）！有就斩大嚿叉烧加餸。」并说农历年和老公以及朋友去旅行，暂定3月再开工。刘颖旋指情人节无人约，唔觉得惨，她上星期推出自家服装品牌，接下来要落力为品牌宣传，望生意发展向好，目标开实体店。她早前在社交平台做模特儿影相推销品牌，惟网民焦点放在她的身材上，她笑说外套才是重点，指品牌现以外套、卫衣为主线。她未感拍剧难以兼顾生意，「公司有嘢做一样会全力以赴，服装品牌是我另一门生意，同步进行。」

