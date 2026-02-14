古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 预告突击入戏院谢票或开迷你骚

古天乐首张个人精选专辑《天命最高 BACK TO THE PAST》今日（14日）情人节举行签名会，名额200名。而由他担任总监制及主演电影《寻秦记》Plus+多元宇宙版在同日上映。华人置业集团行政总裁兼执行董事刘陈凯韵（刘太）是首位获得签名的粉丝，她把亲自钩织的咪高峰送给古仔，祝愿专辑大卖。

古天乐回应周秀娜风波

古仔在台上被司仪问到，想唔想网民投票选他夺得《叱咤乐坛颁奖礼》「我最喜爱的男歌手」，他称不如大家投票给《天命最高》贺年版，「《寻秦记》一家人上台拎奖也不错。」相近隔20年推出专辑的古仔，一向穿著深色衫的他，笑言为了今日情人节出席活动，特意穿著鲜色服装。另外，对于旗下艺人周秀娜近日被富商李家诚入禀控告，指她与5个YouTube频道及Google LLC诽谤及骚扰，古仔表示：「无回应。」

古天乐突击谢票

谈到不少粉丝通宵排队以取得签名名额，古仔明言天气冻，会担心粉丝，笑说自己签名好长，「所以签完200个名好攰。」谈到何时举行签唱会？古仔笑言「下次先」，而他曾经承诺，若然《寻秦记》票房佳会唱歌，他再表示「下次先」。对于该片票房冲破9000万，古仔希望继续升，形容加长版加入了大量笑位，又指不排除农历年期间会突击谢票。

古天乐留守乐坛是天命

谈到可会约埋旗下艺人宣萱齐齐团拜？古仔表示要同亲友拜年，拜到初七，初九后才轮到公司团拜。问到会否考虑跟宣萱、林峰合唱新歌？古仔表示会考虑，追问他考虑到何时？他指要时间筹备，提议不如初九开工唱，他笑说：「不用那么快！」问到今年可会多放时间在音乐上，进军乐坛？或考虑举行迷你骚？古仔明言未有想过，惟世事无绝对。