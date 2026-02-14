Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB离巢花旦江嘉敏突戴钻戒穿婚纱？ 与神秘黑影男合照：大家可以恭喜我

影视圈
更新时间：17:30 2026-02-14 HKT
发布时间：17:30 2026-02-14 HKT

今日（2月14日）情人节，前TVB花旦江嘉敏突然在IG上发布一系列婚纱照，并配上甜蜜感言，立即引发了网民对于她是否即将结婚的热烈讨论。从江嘉敏分享的照片中可见，她身穿一袭简洁典雅的露肩缎面婚纱，手持白色马蹄莲，时而对著镜头甜笑，时而低头沉思，散发出满满的幸福感。其中一张照片特别引人注目，江嘉敏站在一道墙边，身后赫然投射出一个高大的男性身影，这个「爱的黑影」让外界纷纷猜测相中人是不是她的新欢。

江嘉敏感性发文：大家可以恭喜我

除了婚纱照，江嘉敏的配文更是充满了「爱的宣言」。她写道：「不是所有的相遇都能相守，不是所有的陪伴都能长久。感恩遇见，珍惜相守，愿往后余生，有风有雨，有你相伴；有甜有暖，有你相依」。这段话似乎在回顾过去的感情经历，同时也表达了对现任伴侣的珍惜与承诺。文末，她更标注了「大家可以恭喜我」，当网民以为她半公开地宣布喜讯时，她的下一句标注却表示：「新一年有新相用」 ，原来只是借婚纱照吸流量，网民表示：「下次唔会再信你！」、「咁即系恭唔恭喜你好」、「你公布婚讯𠮶日都唔知信唔信你好」。

江嘉敏情路曾历波折

江嘉敏自入行以来，感情生活一直备受关注，早年曾传她介入王浩信婚姻，一度令她情绪受困。至今她只承认过一段恋情，曾与电竞公司高层Anthony交往，恋情一度甜蜜，但最终在2022年宣布分手。分手后，她亦曾表示希望专注事业，去年她离开效力多年的TVB，不少粉丝都期待看到她有新发展，同时亦祝她早日找到如意郎君。

