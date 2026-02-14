情人节丨前TVB大骚御用司仪被老公XX万劳力士厚礼冧爆 与才子结婚11年仍似热恋

前TVB大骚御用司仪、2003年港姐亚军杨洛婷（Rabeea）与乐队Dear Jane主音黄天翱（Tim）2014年结婚，育有8岁大女黄子霏（Tanya）、4岁细仔黄子芯（Tristan）。44岁的杨洛婷已为人妻11年，与老公愈发甜蜜，今日（14日）趁情人节，杨洛婷在社交平台大晒幸福，展示估计由老公所送的贵重礼物，羡煞旁人。

杨洛婷沉浸粉红浪漫气氛

杨洛婷今日在IG分享情人节的喜悦，相中可见完全沉浸在粉红色的浪漫气氛中。杨洛婷穿上黑色外套，头上戴粉红帽，手捧住一大束粉红玫瑰，脸上挂著甜丝丝的笑容。最引人注目的，莫过于杨洛婷手腕上的粉红色劳力士（Rolex）手表，以及孭住一个精致的粉红色手袋，整个画面充满少女心。

杨洛婷以英文留言：「粉红、粉红再粉红。收到了小孩子的吻，以及老公送的甜美又永恒的礼物，他让我觉得自己是世界上最幸运的女孩，我的情人节！」杨洛婷字里行间洋溢著满满的幸福感，还标注：「#ValentinesDay2026」、「#PinkRoses」、「#PinkRolex」、「#PinkBag」、「#FamilyLove」等标签。

杨洛婷戴名表网民羡慕

不少网民见杨洛婷晒幸福，深表羡慕外，更有人睇中其手上的名表，虽然照片较模糊，但与品牌的Datejust系列十分相似。该款「Datejust」腕表为蚝式31毫米钻石款式，官网售价为157,600元。

