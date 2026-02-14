龟梨和也4.15首攻麦花臣办见面会 专属福利派港迷

龟梨和也（Kazuya Kamenashi）展开个人亚洲巡回粉丝见面会，以「TALK to ME」为主题的系列演出，足迹遍及曼谷、高雄及香港。主办方宣布香港站演出《KAZUYA KAMENASHI “TALK to ME” Fan Meeting ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》，将于4月15日（星期三）晚上8时假旺角麦花臣场馆举行，这是龟梨和也首次在香港举办的个人粉丝见面会。

龟梨和也是全能艺人

龟梨和也在音乐事业上展现出卓越的个人魅力，凭借细腻深情的唱腔及强大的舞台感染力，推出的个人单曲如《绊》、《Rain》及《Cross》均大获好评。除了歌唱实力，龟梨和也在影视圈同样大放异彩，他曾主演《我Miss系大佬2》、《野猪大改造》、《正体：真面目》、《捏造：史上最恶杀人教师》等多部话题剧及电影，凭精湛演技，令观众心中留下深刻印记。2021年更首次主持综艺节目《一撃解明バラエティ ひと目でわかる!!》，展现自然幽默的一面。这次粉丝见面会，他特别为香港粉丝准备专属窝心福利，包括专属小卡、限定锁匙扣、1︰20团体合照及欢迎环节，而所有入场观众更皆可获得海报一张。

演出详情

《KAZUYA KAMENASHI “TALK to ME” Fan Meeting ASIA TOUR 2026 in HONG KONG》

日期：2026年4月15日（星期三）

时间：晚上8时

地点：旺角麦花臣场馆

票价：HK$1,688（VIP） / HK$1,288 / HK$888 （全场座位）

票务平台：BOOKYAY以及大麦网