性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围

南韩性感女神DJ SODA以其火辣身材和高超的DJ技巧闻名，在全球拥有超高人气。她时常在IG上与粉丝互动，从不吝啬展现自己的姣好身材。在今日（2月14日）情人节，她再次向粉丝们大派福利，上传了一段极度性感的短片，并附文提问：「Can I be your Valentine?」（能当你的情人吗？），瞬间吸来逾5万Like。

DJ SODA穿大胆比坚尼极火辣

从影片中可见，DJ SODA身处一间充满度假风情的别墅，背景是明亮的泳池和热带植物。她站在门边，随著音乐摆动身体，眼神极具挑逗性。然而，最引人注目的莫过于她身上的清凉「战衣」。DJ SODA身穿一件设计极为大胆的浅蓝色比坚尼，上半身仅以两片小小的布料遮住重点部位，并透过多条幼绳和金属圆环在胸前和腰间交叉缠绕，形成镂空效果，完美突显出她丰满的上围和纤细的蚂蚁腰。下半身则是丁字裤设计，当她转过身时，饱满圆润的臀部曲线一览无遗，火辣指数爆灯。

相关阅读：性感女神穿唔够布比坚尼打碟！疯狂跳动劲有荡漾感 网民忧地心吸力搞到断带走光

DJ SODA性感魅力引网民狂赞

影片中，DJ SODA时而轻抚秀发，时而对著镜头回眸甜笑，性感魅力让人难以抗拒。这份特别的情人节礼物让全球粉丝陷入疯狂，纷纷以各国语言留言大赞她的身材，并热情回应：「绝对可以！」、「这是我收过最棒的情人节礼物！」

相关阅读：DJ SODA低胸短裙叹点心 瞓身大动作宣传香港美食 粉丝聚焦偶像疑似走光？