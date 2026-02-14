59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？

现年59岁的陈法蓉，是1989年港姐冠军，近年她长驻内地发展，而且入乡随俗，不时在小红书拍片分享生活点滴，虽然陈法蓉已到了轻熟女年纪，但保养得宜，完全看不出真实年龄，近日她穿上短裙，一边唱著《跳舞街》一边自拍舞步，非常性感养眼，不过美中不足是她开了重滤镜，网民纷纷劝她用真面目示人，她的美丽容颜绝对经得起时间考验，现在反而有点失真，暴殄天物。

陈法蓉外貌冻龄短裙跳舞

近日陈法蓉分享自己在天桥跳舞的短片，以一身充满青春气息的打扮现身。身穿一件简约的间条上衣，配上一条高腰百褶短裙，外面再套上一件时尚的外套，一边唱出陈慧娴的《跳舞街》，一边扭动腰肢，大晒白滑美腿。不过网民纷纷留言叫她关掉滤镜，以真面目示人，原来见过她真人的粉丝，大赞她驻颜有术，拍短片根本不用依靠科技，网民留言一面到赞她「上学时已看她，退休时还是这个样子」、「吃了防腐剂吗？」、「想看真面目，滤镜少少就好」、「好好看，想不到是跟我妈的同龄人」，陈法蓉即将「登六」，仍然被赞真人靓过上镜。

陈法蓉偕老父四围旅行被赞孝顺

陈法蓉年青时已是大美人，身材高䠷，参选港姐赢得冠军后入行，拍过不少脍炙人口TVB剧集包括《人在边缘》、《龙兄鼠弟》，而且很快已进军影坛，最为人熟悉的有电影《赌侠》、《枪王》等。陈法蓉不止是冻龄美人，还是超级孝顺女，不时带老父旅行吃喝，网民指她跟爸爸成个饼印，而且陈爸爸样子十分精灵，童颜鹤发，健步如飞，让网民甚为惊讶。

陈法蓉遇上多段雾水情缘

陈法蓉星途一帆风顺，可惜情路坎坷，她经历过多段雾水情缘，包括于1994年曾与倪震交往，事缘当时倪震与周慧敏分手之后，二人即展开恋情，但两年后倪震与周慧敏复合并同游美国，陈法蓉随后亦向外宣告单身。陈法蓉又曾与「油王」朱明拍拖，最终被揭是「空心老倌」，对方更疑似为逃债走佬。近年陈法蓉在内地发展时，曾跟内地男星杨俊毅谱出姊弟恋，有指二人拍拖4年，不过最后还是无疾而终，陈法蓉数段恋情都未能开花结果，至今仍是单身，在圈中是出名的黄金盛女。

