TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态

TVB新闻直播期间，间中会出现「虾碌」事件，近日又有眼利网民发现，在无线新闻台《新闻报道》主播郑禧年报道期间，捕捉到身后隔著玻璃的办公室内，疑为30岁的新闻小花周可茵（Yomi）表情、动作夸张与同事交谈，引起网民热议。

周可茵交谈表情丰富

昨日（13日）在FB的「新闻人事全面睇」专页分享网民报料，见到多张新闻画面截图：「今日（13-2-2026）中午一时，周可茵和同事交谈时疑似动作稍大。当时和周可茵交谈的，有（疑似）黎在山及两位同事。」网民估计黄衫者为另一主播梁思齐。

相关阅读：TVB主播周可茵为发夹事件补镬？旅行大解放效果震撼 网民自责：平时睇漏眼

据专页内的截图所见，身穿白色上衣、外搭一件红色外套的周可茵，正与几位同事交谈。从模糊的画面中，周可茵的身体语言和脸部表情相当丰富，似乎在激烈地表达或聆听，动作幅度颇大，与正报道新闻的郑禧年形成强烈对比。

相关阅读：无线新闻虾碌事件再现 主播王倩荷压轴乱入超爆笑 私下原来系长腿美少女

网民猜测当时与周可茵交谈的同事中，疑是另一新闻从业员黎在山。不少网民见到截图在网上流传留言：「竟然可以睇到呢D嘢」、「睇落接近嗌交状态」、「可茵压力好大」、「可茵好少可咁情绪化」、「哗，茵姐个样好恶呀」等。

周可茵同一打扮开工

事件发酵后，「新闻人事全面睇」专页也有更新后续，指周可茵亲自私讯管理员澄清：「事后周可茵pm小编，谓当时聆听同事说话。」在同日的《新闻报道》中，周可茵也以同一套白底红外套的造型出镜，坐在主播台上专业地报道新闻。

相关阅读：TVB新闻小花周可茵禾秆冚珍珠 私下性感造型「凸」显坚挺上围仲Bra带外露

相关阅读：TVB主播廖淑怡口误引讨论！回带10个新闻报导虾碌位 有人改菜名「红烧外婆肉」

周可茵毕业于香港树仁大学新闻与传播学系，2017年加入now新闻台，不久便过档亚视，成为财经节目《赢家online》主持。周可茵翌年加入TVB成为互动新闻台常任主播，2020年1月起接替已离巢的张文采，成为《香港早晨》、《天气报告》主播。

周可茵多次现「虾碌」

周可茵外貌甜美，右不少网民赞如「仙女下凡」。周可茵却多次在节目上出现「虾碌」。2023年3月被主播王倩荷在节目尾声突然乱入厂景，同年7月与黎在山报完新闻后，周可茵跟观众说再见时又突然爆笑，感染身旁的黎在山，在节目失控大笑，惹来网民批评欠专业。