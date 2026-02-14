80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍

现年61岁、1985年港姐冠军谢宁在2008年创立自家制作的曲奇饼店，分店越开越多，她曾表示一年的销售额可以去到九位数字，摇身一变为成为「曲奇皇后」，一举一动受到外界关注。谢宁曾有两段婚姻，与首任丈夫岑建勋婚后育有岑宁童及岑宁乐两女，两人在2005年离婚，到了2010年与拍拖多年的王德伟结婚，成为幸福人妻。

谢宁40岁个人先开窍

谢宁近日接受好友查小欣的YouTube频道的访问，谢宁坦言一切要从40岁开始。谢宁说：「我以前好被动，40岁个人先开窍，我发觉以前嘅生活一塌糊涂，好混乱，而系觉得我个人唔开心，好多嘢处理唔到，困喺个困局里面出唔到嚟，𠮶时系我人生最低潮嘅时候。」谢宁称当时与岑生关系又好差，最后决定主动提出离婚。

谢宁净身出户两手揈揈走出来

谢宁卸任港姐冠军后加入TVB，本来发展不俗备受力捧，不过在1991年放弃事业，淡出幕前专心照顾岑宁童及岑宁乐两女：「𠮶时我冇做嘢，个人好迷失，好低潮，我觉得同岑生关系又好差，但是又讲唔出啲乜嘢，我觉得佢同我系夹唔到，好似生活习惯、性格、相处模式，好多嘢都唔系好得，最惨系我哋冇嗌交，咁先死，嗌交仲知道佢谂乜，系完全唔嗌交，你又唔知我谂乜，又冇冷战。屈埋喺个心度好辛苦啰，系咁食嘢、系咁食嘢，我都唔知我系咪抑郁，但系我冇食过药啦，只系不停去食嘢，食到自己好肥。我觉得自己唔系好正常，所以我就要揾出路啰，揾咗好耐发觉，可能我分开会好啲，所以我提出离婚。」谢宁续说：「𠮶阵细路哥都大，出咗去读书，变咗我哋有空间谂下自己去向，呢个系好大嘅决定，我𠮶阵两手揈揈就咁走出嚟，系净身出户，既然走得就唔好问人攞嘢，𠮶时系我人生最worst嘅时候，不过岑生都有照顾我，只系我冇问佢攞钱啫。岑生对我好好，佢冇畀过气我受，只不过系夫妻缘份冇咗，朋友情同亲人关系仲存在，我哋咁多年婚姻，似亲人多过夫妻。」

谢宁当时未有想过返TVB拍剧

谢宁当时未有想过返TVB拍剧：「我都唔enjoy拍剧，自然觉得辛苦。」谢宁曾说：「其实喺40岁之前，我段婚姻已经唔系咁愉快，当时系为咗小朋友而去忍受，唔好令佢哋冇咗个家庭，所以咪尽量包容、去忍见到啲女咁细个，你又点忍心离开佢哋？点忍心佢哋冇咗父母，就算跟咗我都好，我咪忍咗佢就算，起码同佢哋嘅关系好CLOSE，可以喺佢哋身上揾返啲安慰，叫做平衡返。」但系过咗40岁之后，小朋友开始大，出咗去读书，我咪开始谂系咪应该为自己着想？我都唔开心咗咁多年，系咪应该令自己开心啲？过番啲自己想过嘅日子？我就开始谂呢件事，想离开呢个屋企。」她续说：「好多后生都有问我以前？离咗婚之后点？点解可以做到而家咁？呢啲经历可以好似讲故事咁讲，但原来呢啲只系冰山一角，大把人系咁。我发觉一样嘢，有好多女人等啲仔女大先至讲离婚，原来唔系年纪大就可以白头到老，反而系因为仔女都出身，就开始谂自己，想自己开心啲，要离开呢个屋企，唔要呢个男人，独立过生活。」

