Teller孖范卓贤加盟MakerVille 音乐顿停「执生」清唱有台型

《全民造星VI》冠军王伟俊（Teller）及季军范卓贤（Jacky Fan）宣布正式加入MakerVille，今日（13日）举行新歌发布会，分别首次献唱个人新歌《I'm telling you》、《泪光万岁》之外，也唱出多首歌曲。Teller、Jacky合唱《命硬》时，音乐突然骤停，Teller即「执生」清唱，被赞处变不惊。

Teller追女仔唱《I'm telling you》

Teller接受访问时表示对于「执生」，笑言好紧张，只是歌迷睇不出来，以往演出经验的累积帮助不少。Teller透露新歌《I'm telling you》MV于明日（14日）情人节推出，歌曲讲述自己幻想狂追女生，笑说每隔几小时致电对方一次劲过Sales！谈到是否想拍剧？Teller明言好想演杀手或特务，他十分喜欢电影《黑超特警组》这类科幻题材，人物角色既有型又搞笑。谈到可想跟同门师兄、师姐合作？Teller表示想跟COLLAR成员Marf（邱彦筒）合作。谈到可想效法Marf跟外国乐队合作冲出香港？Teller大赞Marf好犀利，自己也想跟外国乐队交流。

范卓贤《泪光万岁》唱自己

Jacky表示想跟Jer（柳应廷）合作，一切随缘，不能强求，指《全民造星VI》比赛时唱好多对方的歌曲。对于加入MakerVille及推出新歌，Jacky明言好快落实决定，上星期才拍完新歌拍MV，望打铁趁热，食住《全民造星VI》热潮。

自嘲「喊包」的Jacky形容新歌《泪光万岁》为现阶段作一个总结，MV中分享过往自己奋斗经历，他甚为感触，深感此曲大有意义。