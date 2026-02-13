Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国男星James Van Der Beek大肠癌病逝 亲友发起众筹活动 名导史提芬史匹堡与太太捐出19.5万港元

影视圈
更新时间：17:15 2026-02-13 HKT
发布时间：17:15 2026-02-13 HKT

凭90年代美剧《恋爱时代》（Dawson's Creek）走红的48岁男星James Van Der Beek周三因大肠癌离世，遗下妻子Kimberly及6名年幼子女。为了帮助他的遗属，其亲友发起众筹活动，目标金额为150万美元（约1,172万港元）。根据GoFundMe资料显示，由于James长期抗癌，负担了高昂的医疗费用，目前其家人经济拮据。该活动在不足24小时内，就筹集了超过100万美元（约781万港元），并已火速达标，目前已筹得逾208万美元（约1,630万港元）。

James 尊崇史提芬史匹堡

不少圈中人都有慷慨捐输，名导史提芬史匹堡（Steven Spielberg）及其太太姬蒂嘉萧（Kate Capshaw）就捐出2.5万美元（约19.5万港元）。据知James生前并不认识史匹堡，二人亦从未合作。但James在成名作《恋爱时代》中的角色就甚尊崇这位大导演，剧中其房间亦贴满史匹堡的电影海报。

狄美摩亚、汤告鲁斯均有悼念

此外，《魔法坏女巫》导演朱浩伟（Jon Chu）亦捐出1万美元（约7.81万港元）。刚荣登全球最高票房演员宝座的素儿莎丹娜（Zoe Saldana）更在众筹网站上，选择每月捐款2,500美元（约1.95万港元），实行长期援助James的家人，网民都大赞她人美心善。另外亦有不少影星悼念James，包括狄美摩亚（Demi Moore），以及汤告鲁斯（Tom Cruise）前妻姬蒂贺姆丝（Katie Holmes）。

