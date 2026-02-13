前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心

43岁前TVB小花陈思齐（原名：陈凯怡）于2000年参选港姐入行，加入TVB后参演过不少剧集，因样貌甜美而时常出现在古装剧中，更有「御用丫鬟」之称，发展平平的陈思齐其后过档港视连拍了六部剧集，可惜港视不获发牌，陈思齐亦无奈隐退，一度转行任职音乐治疗及香薰按摩师。

陈思齐突宣布告别摆摊行列

淡出幕前多年的陈思齐突然进驻抖音为复出铺路，自揭因错信朋友全数被骗毕生积蓄，因生活极为拮据惨成「月光族」，自卑到不想见到母亲，陈思齐近年长驻内地投靠前TVB小生蔡淇俊揾食，于街摆摊维生并扬言：「总之我要绝地反弹！做鸡脚王后！」事业终见曙光的陈思齐，突然宣布告别摆摊行列。

陈思齐宣布告别摆摊行列

陈思齐日前在小红书拍片称：「暂时的离开为了更好的相遇」，原来陈思齐宣布告别摆摊行列：「我真系纠结咗好耐，我最终都系决定暂时会离开蔡生宝品直播间。熟悉我嘅粉丝朋友都知道，其实我一路好坚持修行呢件事，如果又要直播跟住又要修行，我就发现自己真系力不从心。老实讲，我唔系好想带住好攰嘅样喺直播间同大家见面，亦唔想敷衍每一场直播，修行呢件事情系要好专心好专注，仲要全程投入，所以呢两件系好难平衡，必须要进行取舍。」

陈思齐最后决定向梦想出发

陈思齐最后决定报名读书：「工作赚钱其实随时都有机会，我都未到退休嘅年纪，如果真系想追求一啲事，或者追梦，错过咗嘅话，我就会觉得好遗憾，我就决定咗向我嘅梦想出发，多谢你哋陪住我成长，的，其实我都唔舍得同大家讲再见，暂时嘅离开，都系为咗更好嘅相遇，离开嘅呢段时间我会专心修行，好好沉淀下自己，等我毕业之后，就返嚟见大家。我唔同大家讲再见，讲迟啲见，照顾好自己。」

