黎诺懿过亿豪宅「沦陷」老婆濒临崩溃 深夜直击「不速之客」偷一物露台惨状曝光

影视圈
更新时间：17:00 2026-02-13 HKT
发布时间：17:00 2026-02-13 HKT

45岁的黎诺懿与富贵港姐李洁莹（Nicole）于2014年结婚，三年后诞下大仔黎峰睿（小春鸡），2021年细仔黎奕辰（小冬牛）出世，黎诺懿一家住在市值过亿的何文田复式豪宅，生活幸福。近日李洁莹在社交平台大呻，豪宅频频出问题，令她非常无奈。

李洁莹出PO极无奈

李洁莹前日（11日）在IG限时动态出PO，透露屋企出现蝙蝠，虽然李洁莹未有曝光照片，但估计在露台摆放贺年用的年桔，吸引蝙蝠到场揾食。李洁莹公开的一张照片，非常吓人，见到露台位置的地砖散开，部分更见到裂痕，严程重度相信要重铺地面。

相关阅读：黎诺懿两子豪宅内演奏有人倒地！4岁细仔骚扰阿哥 8级钢琴高手「小春鸡」咁解决？

李洁莹晒出照片后，用上面红的Emoji留言：「琴晚有两只蝙蝠食桔，今日玩爆砖，咁劲抽」。临近过年前出事，不少工种已陆续收炉，李洁莹要揾师傅维修都是一大考验，未知老公黎诺懿会否亲力亲为，赶及重铺再过农年新年。

黎诺懿屋企好宽敞

有指李洁莹的家族拥5亿美容院王国，婚后入住的何文田复式豪宅市值过亿，令黎诺懿有「五亿驸马」之称。黎诺懿与李洁莹曾曝光家居，见到室有装潢简约，以白色为主色，极高楼底的巨厅，有内嵌式巨型电视、大圆枱及巨型梳化，厅中可摆放巨型圣诞树，空间十足，而露台及天台种有植物。

相关阅读：TVB「五亿驸马」平民店开餐样子苍老？容貌大变须根尽现  曾于剧集露股展Fit爆身型

