李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜

商人李家诚今天（2月13日）入禀香港高等法院，控告周秀娜、5个YouTube频道及 Google LLC诽谤及骚扰。李家诚指控周秀娜引发虚假传闻，并强调绝不认识对方，双方亦无任何关系。周秀娜入行多年是非不断，虽然近年转型成为实力派演员，更曾提名金像奖影后，但作品都不及绯闻受外界关注，被质疑长年靠绯闻维持人气。

周秀娜多年来坚称单身却绯闻不断

周秀娜于2009年凭借处女写真《Kissy Chrissie》一炮而红。当时她承认与发型师男友陈伟成拍拖，可惜男方绯闻不断，两人最终在2013年因陈伟成出轨而分手，结束6年情。虽然周秀娜此后多年坚称单身，但为了维持人气，先后与已婚电影监制黄永峰、艺人余德丞、黄宗泽、罗志祥（小猪）与及两名圈外型男传出绯闻，周秀娜连曼联球星里奥费迪南（Rio Ferdinand）和韩星金钟国都扯上关系。

周秀娜出道多年属话题女王

周秀娜出道多年，素有「话题女王」之称。初出道时，她因推出写真被指刻意「走光」博出位，加上其性感身形，每次现身均成为焦点，更一度被封为「宅男女神」，掀起一股「周秀娜现象」，成为「𡃁模界神话」，并曾获邀到大学演讲。深明花无百日红的道理，周秀娜走红后决定转型，从昔日的「性感𡃁模」蜕变为「绯闻女王」。入行多年，周秀娜唯一公开承认的男友是发型师陈伟成。两人交往6年，至2013年，有传闻指周秀娜在海外工作期间，发现陈伟成带模特儿罗彩玲（Vivian）回家，最终令她决心分手。然而，周秀娜对外宣称的分手原因是双方缺乏沟通。

周秀娜高调晒与费迪南关系

周秀娜在2013年被指暗挞曼联球星里奥费迪南（Rio Ferdinand），曾收到费迪南送来的5号鸭舌帽后，即戴上拍照并贴上微博晒命，甚至高调留言致谢，「中招」的里奥费迪南更开出「包起」周秀娜条件，包机票、酒店、入场券以及薯条，邀请女神到英国睇波，周秀娜其后高调受访晒命称沟通未有隔膜：「佢话会请我食薯条，顺便谷肥我，我冇特别送返啲咩，之前我出写真、纪念品啲嘢，有咩都寄畀佢。」

周秀娜自爆与金钟国了解中

为了保持人气，周秀娜在2013年与韩星金钟国在香港一同出席活动。当时周秀娜以性感装束现身，更自爆说对方邀请她上《Running Man》，还说不介意对方粉丝吃醋，两人在了解当中。不过金钟国后来的访问中正式澄清，表示两人只有一面之缘，彼此并不熟悉。他补充说，虽然周秀娜很漂亮，但他择偶更重视人品，而当时两人仅见过一次，根本无法深入了解对方，周秀娜只称将传闻视作工作期间的一段小花絮。

周秀娜曾与余德丞传姊弟恋

2019年，周秀娜曾与余德丞爆出「姊弟恋」。当时两人被拍到一同看电影及演唱会，余德丞更被指接送周秀娜回家。其后，周秀娜亲自澄清，指自己一直视余德丞为弟弟及好邻居，并赞赏他懂得照顾人，而所谓的「同居」传闻，仅因二人住在同一栋大厦。余德丞亦解释，他是透过造型师马天佑（Mayao）认识周秀娜，两人只是邻居。

此外，周秀娜也曾与已婚电影监制黄永峰传出绯闻。据指，黄永峰连续开拍电影《热浪球爱战》和《爆3俏娇娃》，均由周秀娜担纲主角，借此「近水楼台」，两人更不时被拍到私下约会。周秀娜与黄宗泽也因合作拍摄剧集《战毒》、《非凡三侠》和《叠影狙击》而传出绯闻。

周秀娜曾卷入罗志祥丑闻

2020年，罗志祥（小猪）与周扬青分手，周扬青以「毁灭式分手信」揭露罗志祥混乱的私生活，以及与旗下艺人恺乐（蝴蝶姐姐）的不正当关系。随后，有传闻指罗志祥在拍摄电影《西游·降魔篇》时，与周秀娜发展出「不正当男女关系」。当时有传罗志祥在香港举办演唱会，周秀娜曾现身记者会支持，其后更有指两人曾在酒店密会两小时。对此，周秀娜公开回应，称当时只是到酒店找朋友，并不知道罗志祥的住处。

绯闻缠身的周秀娜，在2022年被拍到与一名圈外男子亲密选购内衣，举止暧昧。至2024年初，她再被拍到与一名身高约六呎的男子在海外滑雪，被形容为「走出10年情伤」。