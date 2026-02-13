70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春

70年代台湾「低音歌后」冉肖玲之子、现年46岁的应昌佑（Charles）在2004年签约黎明领军的A Music，成为男爱将的应昌佑与另一爱将卫兰一男一女拍住上，可惜只有卫兰一人成功弹起，到了2014年，应昌佑在依然未有一首代表作下，决定壮士断臂，放弃追梦专心赚钱养家。

应昌佑宣布重返娱乐圈

应昌佑离开乐坛两年曾签新公司再战乐坛，但后因唱片公司出现问题，结果又要离开，大受打击的应昌佑唯有专心做正职，今日（12日）应昌佑宣布重返娱乐圈，加盟林盛斌Bob倾下的棋人MC团队：「估唔到一拍即合，好快就达成合作，成功加盟呢一支咁优秀嘅团队，对我嚟讲绝对系一个不容错失嘅大好机会，多谢Bob爷团队上下嘅支持！」

应昌佑探索一下做司仪或者主持路向

应昌佑今日在IG贴上多张新相并说：「好耐冇同大家见面喇！自从结咗婚同生咗两个小朋友之后，生活大多数都系围绕住工作同埋家庭，睇住两只嘢都真系几忙㗎，完全冇时间谂其他嘢。其实，我一直对唱歌都仲好有兴趣，你见我间唔中喺架车度系咁唱就知啦。但其实我更想嘅系探索一下做司仪或者主持嘅呢一个路向，话晒我都系精通两文三语嘅专才嘛。」于是应昌佑胆粗粗联络林盛斌，研究加盟棋人MC团队的可能性，想不到一拍即合，很快达成合作：「讲真，唱歌我就梗系拿手啦，但讲到做司仪，经验系比较浅嘅，不过唔紧要，我一定会痛下苦工同好好磨练，再加上有最佳男主持林盛斌嘅指导，虽然佢嘅英俊潇洒高大威猛我就未必学得足，但佢带动气氛嘅能力同谈吐技巧，我就一定会学到足！我将会化身成为一旧海绵，吸收晒佢同埋其他MC团队成员嘅知识同伎俩，好好喺司仪呢方面发展。」

应昌佑希望大家能够见到一个全新我

最后应昌佑说：「2026年新嘅开始，希望大家能够见到一个全新嘅我—全新嘅应昌佑！我将会加倍努力，期待喺不久嘅将来可以喺各大大小小嘅活动中，同大家见面！嚟紧马年，同大家拜个早年先，祝大家新一年好似我个名咁，所有愿望「应」声而落、「昌」盛大红、事事有保「佑」！」应昌佑的妈妈是台湾70年代有「低音歌后」之称的冉肖玲，应昌佑称未有因此而感到压力，反而默默地支持我，妈妈更给予很大的自由度，他曾说：「我从来冇将自己嘅娱乐圈生涯同妈妈比较，根本没得比，𠮶阵因为大仔Travis出世，作为一个男人，有责任为将来打算，希望畀到稳定生活屋企人，加上𠮶时同唱片公司合约差唔多完，自己就谂系咪要离开？而且我又唔系未返过工，咁啱有朋友开公司，咁我就将娱乐圈嘅嘢摆埋一边先。始终结咗婚唔再系自己一个人，亦唔系做乜都可以，呢啲都帮,咗我好多，条路更明确。」

