京剧《美猴王．孙悟空．谁与争锋》圆满落幕 谭玉瑛叹难得三代猴王同台 颜米羔赞一take过难度超高

京剧《美猴王．孙悟空．谁与争锋》日前在西九戏曲中心大剧院圆满完成一连三天演出，吸引不少城中名人包括元秋及元家班兄弟姊妹、白雪红、叶家宝、石修、姜大卫、李琳琳、梅雪诗、朱剑丹、邓美玲、谢雪心、卫骏辉、邓达智、陈图安、钟叮当、邵音音、谭玉瑛、汪曼玲、黄德斌、梁非同、连炎辉、颜米羔、杜小乔和游莨维捧场。

陈善之称兼具娱乐性和文化底蕴

此剧目由朱陆豪老师担任艺术总监，与超过数十位表演者共同串演各个神话角色，众神与孙悟空率领的猴子猴孙展开连场大战，令西九大剧院观众大呼过瘾。今次公演是主办及受惠机构「智行基金会」，与制作单位「趋势教育基金会」在香港首次合作并以筹款为目的，特别顾问陈善之说：「本剧兼具娱乐性和文化底蕴，集东方杂技、西方马戏表演于一身，很多家长带同小朋友一起进场欣赏，让他们认识京剧的魅力。」

李琳琳大赞演得专业

完场后一众名人分享观后感，叶家宝说：「幕幕都咁出色，特别系三代孙悟空各自各精采，第三代秦朗嘅动作真系好精细，第二代徐挺芳就好扎实，而第一代美猴王朱陆豪已经70几岁，但仍然系好出色，动作表情真系叹为观止……我觉得要将佢推广去世界各地，等大家知道京剧呢种国粹系有几咁精采，中国京剧嘅功夫系几咁扎实。」姜大卫表示好好睇：「佢哋啲功架真系好劲，真系唔知要几多年功夫先做得到？」太太李琳琳说：「其实我细个都学过京剧，不过系也也乌，佢哋每个角色，无论系主角或者配角都演得好专业。」邓美玲：「好开心可以睇到三代猴王嘅演出，我觉得佢哋除咗将猴子应有嘅动作做得好细微，佢哋就算画咗个面谱、但知都仲可以睇到佢哋嘅眼部表情，系好难得，好值得后辈学习。」卫骏辉亦觉得非常精采：「第一次睇到有三个孙悟空喺台上面出现，朱师父嘅形态真系好似，两个年轻嘅孙悟空嘅功架落咗好多功夫，成套剧编排嘅打斗场面组织都好好，好热闹，睇到好开心。」谭玉瑛：「京剧嘅舞台功架系好好睇，今次仲可以睇到三代猴王一齐演出真系好难得。」

颜米羔望大家多支持中国文化

颜米羔：「我觉得好新鲜，第一次睇京剧，我记得以前成日喺网上睇到啲京剧片段，佢哋有一啲好犀利嘅动作，配合得好好，好多跳跃嘅动作要喺舞台上一take过做到难度系超高，之前我做演唱会都曾经有悟空嘅概念，𠮶次我想耍棍，对我都好难，但佢哋最尾有一场系三个孙悟空一齐耍棍，佢哋嘅动作好快速，呢个系一个好犀利嘅艺术，而且专注度要好高，佢哋唔单止有动作，仲要交戏，如果再有机会我会再睇多啲呢类型嘅剧，亦希望大家多啲支持，因为呢个都系我哋中国嘅文化，好惊喜，好新鲜，好正！」