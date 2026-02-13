谢贤前女友自爆一原因看不上谢霆锋 揭锋菲恋三角谜团 CoCo与四哥分手后生活富泰衣食无忧

人称「四哥」的谢贤从50年代出道至今逾70年，凭英俊潇洒的外型，不单演出无数经典作品，感情生活同样多姿采，谢贤曾说他一生交过五个女朋友和两段婚姻。谢贤与首任太太甄珍在1974结婚，这段婚姻只维持了两年就结束。到了1979年与狄波拉结婚育有儿子谢霆锋和女儿谢婷婷，这段婚姻维持了19年也结束了回复单身的谢贤亦不愁寂寞。

谢贤前女友揭开谢霆锋王菲与张栢芝感情

谢贤曾换了多位女伴，直到2005年，69岁的谢贤与只有20岁的上海女友Coco拍拖，这段轰动的「爷孙恋」最初未被外界都看好，但恋得火热，不时被拍到在公开场合拥抱亲吻，谢贤曾表示：「这是我最后一段感情，我想好好保存！」不过这段「爷孙恋」最后在2018年玩完。神隐一段日子的Coco近高调直播，除了不避讳地大谈与谢贤的昔日情，日前在直播上，揭开了谢霆锋、王菲与张栢芝的感情内幕。

谢贤一直对女友Coco呵护备至

谢贤一直对女友Coco呵护备至，除了照顾起居饮食外，更资助Coco到英国进修，Coco也曾剖白：「和他在一起很幸福，但压力也很大。最幸福的是他是一个很绅士的男人，我很受呵护，我很荣幸！」有传Coco曾向谢贤提出生孩子的想法，但当时已年过80的谢贤有感自己年事已高，没有精力再照顾一个幼童拒绝，谢贤为了不耽误Coco的青春，他主动提出分手，最终在2018年为这段12年的感情画上句号。当年两人分手，外界盛传谢贤支付了2000万港元作为对Coco的补偿。鲜有现身的Coco近日在社交平台开直播，Coco澄清当年与谢贤在上海的一家咖啡馆，经由朋友介绍下认识，对于有传谢贤支付了2000万港元分手费，Coco在访问中没有正面承认，也没有否认，不过，她分手后的生活似乎过得相当富泰，一身贵气打扮令人相信她衣食无忧。

CoCo言谈间仍流露对谢贤的欣赏

CoCo言谈间仍流露对谢贤的欣赏，坦言分手后虽游历四方，但每年都会回港与朋友相聚，并与谢贤保持联系。CoCo近日在直播中透露对谢霆锋感情世界，CoCo称当时看不上仅比她大两岁的谢霆锋，甚至嫌弃他「身材没有谢贤好」。谢霆锋早期与王菲相恋，后来传被介入张栢芝，三人感情纠葛多年，CoCo亦有提及与谢贤交往时，谢霆锋与王菲正处于分分合合的热恋复合期，王菲与李亚鹏在2005年结婚，谢霆锋则在隔年与张栢芝闪婚。虽然CoCo指谢霆锋和张栢芝结婚与王菲有关，但谢霆锋曾认定张栢芝是老婆人选原因，她引来谢霆锋曾说的话：「我一直在想，有谁会在我死那天，还站在我身边？我心中只有她（张栢芝）。」CoCo又称谢霆锋和张栢芝在菲律宾结婚相当秘密，甚至瞒著双方家人。CoCo指当时已是谢贤女友，身份顿时升格为「奶奶」，但谢霆锋与张栢芝敬茶时，也只向谢贤与狄波拉斟茶。

狄波拉曾因儿子先斩后奏嬲爆

事实上谢霆锋和张栢芝结婚，身为妈妈的狄波拉竟从报章上得知消息，她曾以「我痛同埋我嬲」来形容心情：「到霆锋真正向外界宣布，我每日都喊，一谂起就喊，我痛同埋我嬲，嬲系因为我最有资格嬲，无论个仔几反叛、几独立、𠵱家几本事，去到人生一个大事，希望话畀全世界嘅仔女知，人生嘅呢个大事，系应该同父母商量，要讲畀父母听，唔理对方系边个，你最紧要讲声畀我听。但到最尾，点都好，霆锋都系我个仔，我睇吓自己点可以平复得到，而霆锋系年轻人嘅偶像，希望霆锋可以摆出个好榜样。」