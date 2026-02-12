姚莹莹54岁生日逆天冻龄胜「朱姬」「飞鱼」儿子文武双全旋风式长大似足妈妈

1991年新加坡小姐冠军姚莹莹当年在袁咏仪引荐来港发展，签约TVB后被力棒的五美之一，拍剧多年令人留下深刻印象的角色是《寻秦记》朱姬一角，成为不少人的女神，但可惜姚莹莹事业发展一般，。沉寂多年到近年凭《爱．回家之开心速递》「Helen姐」再度受关注。

姚莹莹54岁生日不见岁月痕迹

日前姚莹莹在社交平台分享与儿子梁淦贤（Evan）庆祝54岁生日的温馨合照，化上淡妆的她美貌依旧，冻龄状态令人惊艳，丝毫不见岁月痕迹。儿子Evan亦已长大成人，越大越似妈妈。

姚莹莹儿子越大越似妈咪

姚莹莹当日分享与儿子庆祝的相片并留言：「生日2026。2026 年又大一岁啦，谢谢各位祝福。我也祝大家身体健康，日日开心、事事顺利，Thank you Evan for the flowers, mummy love U #生日 #快乐幸福」即将14岁的Evan越大越似妈咪，姚莹莹曾表示Evan在2岁多时突患上特发性血小板减少性紫癜（简称ITP），身体抵抗力攻击自身血小板，血小板数字剧减，稍有碰撞有机会流血不止而有生命危险。因此姚莹莹希望儿子能锻炼强壮身体，增强免疫力，所以为他报名学游泳，而Evan不负所望成为游泳高手，在过去多个学界游泳赛横扫多个奖项，成为小飞鱼，将来更大有机会成为香港泳坛新星。

入行多年的姚莹莹情路坎坷

入行多年的姚莹莹情路坎坷，入行后与化妆师男友分手后，曾患上厌食症暴瘦15公斤，后来遇上第二位圈外男友，在2011年姚莹莹诞下儿子梁淦贤（Evan），当时她表示未有结婚打算，会低调处理感情事，但男友一直未有露面，姚莹莹独力照顾儿子长大，为了给儿子最好的生活与教育，姚莹莹拼命工作，试过一年接拍10套剧，2017年宣传《全职没女》期间，发现腰痛却未有及时就医，结果导致颈椎移位、尾龙骨第3节移位和软组织突出，姚莹莹曾称因有三剧在手要带伤赶拍，只能戴颈枕保护颈椎。

