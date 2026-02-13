TVB男星夫妇穷游泰国变晒命之旅 豪叹和牛睇4千蚊波鞋 老公三度狂寸老婆挑战底线

36岁前天堂鸟成员叶泓声（Gordon）近年加入TVB，曾参与不少剧集，但近年工作量不算太多，惟有靠小红书自我宣传。日前他与老婆、42岁前女团Freeze成员陈乐榣（Ally）去泰国旅行，二人将行程放到小红书，声称：「香港艺人，挑战穷游泰国的一天！」影片曝光后，遭网民嘲讽「穷」的定义。

叶泓声陈乐榣估计搭廉航

叶泓声与太太陈乐榣在片中一开始，便表示：「我哋挑战第一日，平游！」叶泓声称今次的三天行程，全由太太安排，连自己穿甚么衣服都不知道。而画面所见，二人身处机舱内，估计是搭廉航到当地。

相关阅读：41岁前女团成员诞下第三胎！儿女双全宣布「收工」 囝囝外貌似足爸爸反应爆笑

陈乐榣和老公叶泓声抵达机场后，由太太做导游用APP揾车，没料到遇上阻滞，令陈乐榣一度黑面，指司机不够灵光，叶泓声又爆老婆发脾气。二人之后到达商场开餐，叶泓声已忍不住问：「你又话今日系穷游，点解嚟商场？」陈乐榣表示肚饿，成功令叶泓声收声。

叶泓声疯狂取笑老婆

叶泓声见陈乐榣点餐后，再次发挥唔怕死寸老婆搞气氛：「呢位太太所谓嘅平游，就系喺商场食嘢喇！」陈乐榣自辩：「刚刚落飞机咁攰，梗系带你食啲好嘢啦，咁多嘢讲呀！」见二人嗌沙律、黑松露薯蓉、和牛舌等。

两夫妇之后去购物，叶泓声连行两间足球用品店，睇衫睇鞋，还赞特别版球鞋索价12,000泰铢（约4,000港元）好靓。虽然叶泓声睇中产品，却因陈乐榣未有理他，似乎最终未有入手。二人之后排队食船面，见到陈乐榣一个人已食三碗面，而老公因为太辣只食一碗。

叶泓声赞老婆安排行程舒服

叶泓声与陈乐榣之后去按摩店，又再寸老婆：「我老婆呢呢个平游，做得非常之好，带我去按摩，呢间都唔平，但系佢用上次会员卡剩低嘅钱再用返，依家搞到唔使钱，呢个平游真系舒服喇！」

二人之后转场去朱拉隆功夜市，陈乐榣与叶泓声是第一次去，二人先食生蚝，再帮衬出名的奶茶店，见到有不少人排队。二人见没有座位便买外卖，一人一啖试食泰式奶茶味蛋糕，评头品足一轮，最后表示当日行了2万步要休息，翌日由叶泓声安排行程。不过网民对叶泓声夫妇口中的「平游」有意见：「大家对穷游的定义有点不一样」、「晒命吧！」

陈乐榣转投商界吸金力强

陈乐榣于2007年与甄颖珊、石咏莉组成性感女子组合Freeze，她曾透露父亲在金融风暴欠下巨债「走佬」，要由母亲债务一力承担，因此为赚钱代父还债，及供养胞弟到台湾升学，而加入娱乐圈。陈乐榣还清债务，Freeze亦在2010年解散，陈乐榣退出幕前并转投商界。陈乐榣为前夫诞下一女，与叶泓声再组家庭后，再诞一对仔女，组成五口之家，两年前被揭租住45,000港元的千呎大屋，生活越来越好。

相关阅读：陈乐榣首饰品牌举行新店开幕仪式 老公叶泓声自爆遗失婚戒指