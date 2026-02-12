34岁男星被知名女星嫌口臭飘「大便味」痛失角色 留下阴影现「病态」清洁口腔 因一事要打Botox

34岁台湾男星卞庆华近日亮相节目《11点热吵店》时，分享辛酸往事，自揭出道初期曾因严重口腔问题，在试镜期间，遭知名女星嫌弃，指卞庆华「嘴巴有大便味」，导致失去争取角色的机会。

卞庆华自觉没有异状

卞庆华在节目中忆述当时的尴尬情况，他表示自己从中学开始已被口臭问题困扰，当时自觉没有异状，自己亦闻不到味道，没料到试镜时因口臭错失演出机会，才意识到问题的严重性。卞庆华当时为角色认真准备，与知名女星对戏时，见到对方不断皱眉，其后更跑去揾制片沟通。

卞庆华爱重口味宵夜

卞庆华在制片转达「她说你嘴巴有大便味」，令他感到丢脸又尴尬。卞庆华解释自己从小牙齿较乱，又有智慧齿，因此牙缝经常摄食物残渣，而且年轻时不喜欢饮水，只喝饮料，以及咸酥鸡等重口味宵夜，导致口气特别重。

卞庆华因口臭错失角色后，决定去矫正牙齿，适逢要入伍当兵一年，便在该段时间调整牙齿，再重新进入娱乐圈。卞庆华就「嘴巴有大便味」留下阴影，当他发展顺利有作品推出时，曾为宣传举办粉丝见面会，当得悉要近距离接触粉丝，令他感到紧张。

卞庆华随身携带口腔喷雾

卞庆华形容与人靠近时，会不自觉感到嘴巴有一阵酸苦味，担心又飘出「大便味」，之后会随身携带口腔喷雾，紧张时就会反复使用，接近「病态」。有一次主持人蓝心湄送他薄荷糖时，卞庆华直言担心：「我的大便味是不是又跑出来了？」

为阻止散发出口臭异味，卞庆华平日会用力刷牙，使用漱口水、嚼口香胶等预防方式，更因嚼口香胶造成咀嚼肌过大，要打肉毒杆菌修整脸形。卞庆华用力刷牙亦导致牙龈萎缩，牙齿出现凹槽。

