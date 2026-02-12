骰界｜Jason雷濠权成游戏胜负关键 遭Jeremy、193直指「蠢」

ViuTV竞技游戏综艺节目《骰界》集合了6位势均力敌的好「骰」之人Dicers，包括李骏杰（Jeremy）、郭嘉骏（193）、苏雅琳（Ivy So）、雷濠权（Jason Loi）、吴冰、吴肇轩。他们将参加一场斗智斗力的大冒险，透过挑战不同的游戏与任务，争夺节目核心道具「骰子」。每颗骰子不仅能当作货币，还可以触发特殊能力、获取重要提示等，成为节目中的致胜关键！

Jeremy孖193一组

昨晚播出的一集，Dicers进行第二轮「赏骰任务」，其中一关「机密讯骰」中，他们需要挑选一位组员负责给予提示，其余组员就要根据提示，从25个词语中找出属于自己组的不同关键字。今次Jeremy、193、吴肇轩与2位嘉宾卓金乐（Kim）、蔡晓童（童童）组成一组，而Ivy、Jason、吴冰则与另一嘉宾丽英组成一组。

吴肇轩唔知Kim系乜水

吴肇轩首先以「Jason」作为提示，Jeremy及193立即举手兼大叫「我知我知」，之后更异口同声地讲出「蠢」字，结果当然估中这是关键字之一。面对众人的反应，事后Jason亦坦言：「佢哋就成日喺节目入面笑『Jason咁蠢，到底识唔识玩㗎？』，我都承认嘅，即系某啲game我真系唔系好谂得明点玩，所以就乱咁玩。」Jeremy又估Jason与关键字「新人」或「薯仔」有关，因为Jason是Dicers中入行年资最短的一位。不过193提出：「我怀疑轩仔唔知佢系新人，佢唔识ROVER啲人㗎，佢今日嚟到问我佢（指著Kim）系边个啊！」Kim无辜中箭。