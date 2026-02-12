炎亚纶遭「伸手入裤」摸下体 惊爆「飞轮海」成员集体性骚扰：不敢跟公司讲

40岁「飞轮海」出身的男星炎亚纶，自作个人发展后，多度闹出是非，曾传出与飞轮海成员不和，更公开表示与辰亦儒不是朋友，只是同事。炎亚纶于2023年曾卷入台湾版「＃metoo」，走出同性不雅片风波，已重回演艺圈。炎亚纶近日亮相节目时，再次语出惊人，透露在飞轮海时期遭工作人员及成员「职场性骚扰」。

飞轮海曾红极一时

炎亚纶20岁时，与汪东城、吴尊、辰亦儒组成男团飞轮海，当年红极一时。入行已20年的炎亚纶，昨日（11日）在Podcast「哇！有事吗」首次曝光职场性骚扰，自揭当年仍是飞轮海一员，曾被强迫玩「摸彩球」，还要硬挤出笑容，在整个宣传期被性骚扰。

炎亚纶在节目中谈及在飞轮海时期的遭遇，于2006年推出专辑期间，被负责企划的外判人员，每日登上保母车便要强迫玩「摸彩球」游戏：「他会先伸进我的裤子里面摸，然后其他人会一起上，这是我经历的事情。」炎亚纶坦言被摸下体的经历，至留下阴影：「我对于那段一直没办法释怀。」

炎亚纶爆料阻升职

主持对炎亚纶的遭遇相当震惊：「这是职场性骚扰吧？」炎亚纶爽快承认：「对。」问到当时的反应，炎亚纶坦言自己相当抗拒，但当时无奈只能配合：「当然是抗拒，但就是笑笑的这样子，不敢跟公司讲。」炎亚纶之后曾向该工作人员报复，趁对方转投一家大公司准备出任高层时，将该段经历故意向外透露，令对方失去工作。

