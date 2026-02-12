「小辣椒」谷娅溦不点名炮轰前辈歌手掀争议 暗讽针对为「博流量」：知你揾食艰难 嫌疑人现身列四点反驳

TVB真人骚《中年好声音4》赛事进行得如火如荼，周日 （15日）来到「70强一对一PK 赛」最终回，今季加入「蒙面艺员赛区」环节，7位以代号「猫女郎」、「白羊君」、「白眉鹰王」、「鹿七伯」、「狮子王」、「企鹅人」及「树熊公子」登场的TVB艺人，其神秘身份引起全城热话。近日评审之一的谷娅溦加入热话战团，公开炮轰「某某某大师」 ：「其实我本不想讲，但一次又一次，系觉得我好虾？」

「小辣椒」谷娅溦曾被质疑「唔够班」做评审

有「小辣椒」之称的谷娅溦曾在《中年2》担任导师，到了《中年4》成为常驻评审，曾经被网民质疑是否「够班」担任评审，再加上在节目中对选手咬字的点评，认为她自己也带有口音而未有足够的说服力，但其后有网民发现，谷娅溦名副其实的「音乐高材生」，毕业于武汉音乐学院，更曾入读著名的美国波士顿音乐学院，主修声乐表演，绝对不输毕业於伦敦皇家音乐学院及香港演艺学院的海儿。

谷娅溦不点名炮轰一位前辈级歌手

谷娅溦昨日（11日）突然在社交平台出po，不点名炮轰一位前辈级歌手：「自称某某某大师的那位，如果说我能给你带来你想要的流量，那么我不介意你每一集都来盯住我！ 因为我深深的知道，如果不是因为我你就没有了流量和话题，我也尊重你是前辈，也知道你揾食艰难，如果讲我，可以令您揾到食嘅，我想我也是做了一个功德了。谢谢您了，某某某老师，我祝福你越来越好。」事件引来不少网民留言，有人说：「我都见过起码两次，呢位所谓嘅大师，喺youtube 频度写咗个封面针对你，类似𠮶啲八婆杂志嘅设计对白，然后好多留言闹佢，佢就静静鸡delete咗，换咗另外一个封面，然后有啲留言都话cap晒图，delete咗都有证有据。」还有人说：「想知系边个？」、「人哋一样教唱歌，但揾唔到食，要靠出片踩教一个唱歌又揾到食，又做到导师评审嘅，妒忌真可怕。」、「呢位某某某扮到好中立，其实集集都带方向误导人，其心可诛！」甚至有人说：「身边好多呢类小人，踩住人上位，一啲同理心都冇，绝对唔可以退缩更不能姑息。你做得好大方得体。经呢件事我更加敬佩你，永远支持你」谷娅溦亦有回复：「是的，总有一些人喜欢在背后踩别人他才有存在感，我敬他是前辈，也不枉大家在抖音相识一场，还一起拍片，还要问我怎么在抖音开演唱会，我都悉数告知，怎料会被无端乱咬攻击，我也是吃一堑长一智了，好在大家的心都很明亮，分的清楚是非黑白，好人坏人，谢谢。」

张崇德出po否认批评谷娅溦搏流量

虽然谷娅溦由始至终都未有公开「自称某某某大师」的真正身份，但曾经在《中年3》担任导师的张崇德日前于其网上频道拍片，发表对《中年4》70强PK战 Part 3集的观后评论，他觉得参赛者尹景顺唱得不好，但仍可以5灯成绩直接晋级：「呢个我真系唔明白，佢都唱得好，点解可以5灯成绩直接？系谷娅溦揿最后一盏灯。」谷娅溦出po不久，张崇德随即发文否认：「今天有人通知我，说某某评审出post说某人每条片都说她是在搏流量，有人觉得她说的某人是我。为免被误会，我有必要出这个post。1. 她说那个人自称某某某大师，认识我和看我YouTube片的人都知道我从来没有自称为大师，也没有人称我为大师，所以她说的人不会是我！2. 她说她能给那个人带来流量，她说如果不是她的话那个人就没有流量了。这也不可能是在说我，因为过去1年我已有很好的流量 (大家可以看看我去年的Top 5片的图片，是和她没有半点关系的。）3. 她说那个人每一集盯住她，那个人也不会是我，因为每一集出现的人和事我都会提及，每位评审我都会提及。同意他们的看法我会说，不同意他们的看法我也会说。4. 她说知道那个人揾食艰难，也不可能是在说我，我的工作排到年底了，会出全新大碟、也会去加拿大开演唱会、我自己的制作公司也confirm了很多大型project、教唱歌也教足7日....所以，大家不要对号入座，不要误会她、也不要误会我，多谢大家。」但有人觉得张崇德玩针对：「有参赛者都话觉得张生别有用心，系专登针对谷小姐。所以公道自在人心。证明其实好多人都睇得出。而呢度反佢嘅留言，九成畀`佢delete晒，一言堂。不过佢delete咗，其实大家可以喺其他kol𠮶度留言，佢delete 一个，喺出面留返十个。」

