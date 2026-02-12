38岁四料港姐冠军贺友结婚「开中门」战斗格上阵 传恋百亿富二代泄「恨嫁」心情

38岁的朱晨丽最近因TVB深夜重播剧集《名媛望族》，成为网民讨论焦点，自2024年剧集《反黑英雄》后，朱晨丽已未见有新作推出，加上与何广沛绯闻传足六年，随住男方宣布婚讯，朱晨丽亦传出秘恋百亿富二代，为入豪门准备。近日朱晨丽在小红书分享出席朋友婚礼的影片，一副战斗格打扮，引起网民关注。

朱晨丽被幸福感染

朱晨丽昨日（11日）在小红书分享一条影片，到场见证朋友迈向人生新一页。朱晨丽流露羡慕之情留言：「谁懂啊！参加婚礼真的会被幸福感染。把婚礼的喜气，打包进新年的好运里。新的一年，愿大家都能遇见属于自己的幸福 #我的星年仪式感 #感受婚礼的快乐」。

相关阅读：朱晨丽成功跻身名媛圈？ 传恋百亿富二代后工作量减频与阔太名流同框 揽实TVB高层合照

朱晨丽在影片中，穿上卡其色西装外套，但入面只露出一条「Y」字型黑绳，接近中门大开露出白滑肌肤，十分养眼。朱晨丽其间不时拎起镜头自拍，又攞住回礼礼物，大幅度郁动令心口位置若隐若现，非常诱惑。不少网民对朱晨丽的进取打扮惹起揣测，纷纷留言催婚：「期待你的婚礼」、「几时到你啊」。

朱晨丽不排除闪婚

朱晨丽自传出与何广沛于2023年结束六年情后，被爆疑恋上百亿富二代史昊洺（Kenneth），有指二人感情稳定，甚至曾传朱晨丽怀孕待嫁。朱晨丽曾承认与史昊洺关系「比正常朋友再亲近一啲」，又称不排除闪婚，近年打扮越来越贵气，似已准备过阔太生活。

相关阅读：TVB花旦朱晨丽突晒「男友视角」拖手照 盛传恋富二代 与「旧爱」何广沛不欢而散？