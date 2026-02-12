80年代「最经典童星」移居珠海变房地产精英  踢爆专呃香港人买楼骗局  捞到风生水起：买豪宅非难事

80年代经典电影《最佳拍档》中，凭「光头仔」一角深入民心的童星王嘉明（Cyrus），近年淡出娱乐圈并移居珠海，成功转型为房地产经纪。现年41岁的他，形象官仔骨骨、风格成熟稳重，在内地事业似乎搞得有声有色。近日他在小红书上载影片，亲自「踢爆水鱼烂盘」，提醒香港人小心内地买楼陷阱。

王嘉明踢爆内地烂尾楼盘骗局

影片中，王嘉明看起来意气风发，坐在办公室内，详细拆解了内地发展商针对香港人心理而设的骗局。他指出，这些「水鱼盘」有几个共通套路，首先以超低价作饵，以「40万买三房」、「低首期」、「送精装」等极其吸引的条件作招徕，引人上车。之后美化包装， 将偏僻地段包装成「度假胜地」，把周边荒地形容为「景观优美，适合养老」。效果图和示范单位做得美轮美奂，但现实是「风景靠电脑P到鬼死咁靓」。

王嘉明指不少公司资金链有问题

之后就夸大未来规划， 吹嘘未来将有大型商场、名校、交通枢纽进驻，但王嘉明直言「全部嘅嘢其实净系喺宣传单上面」。他更讽刺道「今日神湾，听日就变咗贝沙湾？」。王嘉明警告，当买家被这些「挂羊头卖狗肉」的宣传蒙蔽双眼，签约落订后，噩梦才真正开始。他举例中山有烂尾楼盘，指发展商往往是财力不足的小公司，资金链早已出现问题。

王嘉明揭黑心楼恐怖状况

结果导致就货不对办， 承诺的「精装交楼」变成「毛坯交付」，甚至「烂尾收场」，业主被迫收楼，否则血本无归。另外更有安全隐患， 楼盘问题丛生，影片中展示了楼梯间严重漏水、积水深达20厘米、墙身钢筋外露、电线被盗、消防设施残缺等骇人情况，安全堪虞。

王嘉明：要审视发展商的实力

王嘉明语重心长地劝告港人，在内地置业「唔系斋睇价钱、睇示范单位」，更重要是审视发展商的实力，确保「承诺兑现得到先得」。

王嘉明从「光头仔」到地产精英

王嘉明十个月大便出道，在《最佳拍档》系列饰演麦嘉与张艾嘉的儿子「光头仔」，可爱形象成为一代人的集体回忆。然而，他长大后无论在影坛或乐坛的发展均不如意。早前，他曾参加《中年好声音2》，可惜未能晋级，但结识了一班志同道合的参赛者，组成「轻松啲」在网上开直播唱歌。虽然歌唱梦暂未成功，但王嘉明已在大湾区找到事业第二春。他曾居住过深圳、广州、中山，最终情定珠海，更开设了自己的地产工作室。

王嘉明豪言买2000呎豪宅非难事

他曾大赞珠海「生活指数高，物价又低」，笑言每月5,000元人民币已可享受高质生活，更豪言「买个2000呎嘅豪宅，都唔系太难嘅事」，可见其在地产行业捞得风生水起，生活无忧。如今他以专业形象示人，利用自身经验提醒同胞免堕陷阱，成功由昔日童星转型为成熟可靠的专业人士。

