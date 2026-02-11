Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金像奖2026丨陈蕾凭《普通人》争「原创电影歌曲」 曾演「骨妹」揭与导演识于微时

影视圈
更新时间：22:45 2026-02-11 HKT
发布时间：22:45 2026-02-11 HKT

《第44届香港电影金像奖》昨日公布提名名单，当中「原创电影歌曲」入围名单分别有由陈蕾主唱电影《女孩不平凡》主题曲《普通人》、电影《世外》由秋彤主唱的《Until We Meet Again》、电影《他年她日》由林俊杰主唱的《瞬间的瞬间》、电影《再见 UFO》 由黄淑蔓主唱的《华富一号》以及电影《赎梦》由张家辉主唱的《永远的失眠》。

陈蕾感谢导演再次邀请

有份入围「原创电影歌曲」的陈蕾表示，「很高兴可以入围香港电影金像奖『最佳原创电影歌曲』。今次的合作很有意义，感谢导演的再次邀请。我俩的第一次合作是我饰演《骨妹》的其中一个角色，当时曾与《女孩不平凡》的其中3位演员一同演出，我们可算是识于微时。今次我转换了身份，再次与这个团队合作，深感荣幸。我十分喜欢《普通人》这首歌，希望歌词能够形容到剧中女孩在某个成长时期的心路历程。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
01:19
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
14小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
15小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
998岁先有免费火化？火葬预约突现离奇收费表 网民：要北宋出世先得！｜Juicy叮
998岁先有免费火化？火葬预约突现离奇收费表 网民：要北宋出世先得！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
影视圈
11小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
12小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
2026-02-10 12:40 HKT
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
利是公价2026︱一封$50趋势增？！工人姐姐/大厦保安要封几多？
生活百科
6小时前