金像奖2026丨陈蕾凭《普通人》争「原创电影歌曲」 曾演「骨妹」揭与导演识于微时

《第44届香港电影金像奖》昨日公布提名名单，当中「原创电影歌曲」入围名单分别有由陈蕾主唱电影《女孩不平凡》主题曲《普通人》、电影《世外》由秋彤主唱的《Until We Meet Again》、电影《他年她日》由林俊杰主唱的《瞬间的瞬间》、电影《再见 UFO》 由黄淑蔓主唱的《华富一号》以及电影《赎梦》由张家辉主唱的《永远的失眠》。

陈蕾感谢导演再次邀请

有份入围「原创电影歌曲」的陈蕾表示，「很高兴可以入围香港电影金像奖『最佳原创电影歌曲』。今次的合作很有意义，感谢导演的再次邀请。我俩的第一次合作是我饰演《骨妹》的其中一个角色，当时曾与《女孩不平凡》的其中3位演员一同演出，我们可算是识于微时。今次我转换了身份，再次与这个团队合作，深感荣幸。我十分喜欢《普通人》这首歌，希望歌词能够形容到剧中女孩在某个成长时期的心路历程。」