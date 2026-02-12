60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？

名伶薛觉先徒弟、被誉为粤语片殿堂级女演员的罗艳卿，自1948年涉足影坛，从影20多年拍了超过330部电影，是迄今粤语片坛产量最多的女演员，更有「美艳亲王」、「武侠艳旦」、「银海艳娘」等称号。当年与邓碧云、于素秋、吴君丽、南红和林凤等当红女星义结金兰组成「八牡丹」，艳压整个梨园界。

罗艳卿可说是香港第一代白发魔女

罗艳卿可说是香港第一代白发魔女，在1959年与张瑛合演的三集《白发魔女传》，戏中罗艳卿演活了梁羽生笔下练霓裳，武打连场极具侠女风范，当中的一场深夜舞剑，舞姿优美。退隐多年的罗艳卿日前出席粤曲欣赏晚会，她的风采令一众戏迷疯狂着迷，同场还有「八牡丹」另一好姊妹「绿牡丹」南红，两人激罕合体，是一众戏迷之福。

「银牡丹」罗艳卿与「绿牡丹」南红激罕合体

年过90的「银牡丹」罗艳卿今次与「绿牡丹」南红激罕合体，当然勾起不少昔日回忆，罗艳卿依然雍容华贵，眼仔睩睩、精神奕奕，不少后辈轮流跟她合照，场面十分热闹！罗艳卿是圈中出名的富婆，坊间曾经有传「半条街物业都是卿姐的」、「三藩市有一幢商厦，八十年代时值二百万美金」、「十七、八岁，一年收入已近二十万」话题，她曾经访问上笑称因为自己孤寒，辛苦赚回来的血汗钱当然要珍惜，初入行所有收入都给妈妈，到妈妈离世后，罗艳卿开始自己理财，其后得李海泉（李小龙爸爸）的教导下，学识『入头门关头门』，她曾说：「意思是赚到一蚊，将一蚊储起不要当自己有一蚊，想用钱再去赚，钱系悭返嚟唔系赚返嚟。」

罗艳卿生活乐趣就是行街饮茶打麻雀

罗艳卿曾经表示，在电影圈最感谢的三个人，一定是任剑辉、张瑛和吴楚帆三位良师益友，假如没有他们从旁指导和鼓励，就没有今天的罗艳卿。罗艳卿与何非凡于1953年结婚，当时不少梨园界友好送上「佳人才子」四字祝福，不过到了1957年，两人因性格不合离婚，消息传出后，震动了整个梨园界，虽然罗艳卿的人生经历过不少高高低低，但她天生有乐天的性格，认为人生在世只不过是过客，凡事看开不计较自然快活，生活乐趣就是行街、饮茶、打麻雀，与一般香港人无异，好平淡。平淡就是幸福：「放开怀抱没烦恼，与世无争不苦恼。」

90岁南红真实状态：