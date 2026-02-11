郑秀文罕谈与许志安相处之道 自认粗鲁似男人 靠每晚「一件事」维系逾30年感情

郑秀文（Sammi）近日频频为电影《夜王》进行宣传工作，日前郑秀文接受郑裕玲的YouTube频道节目《The Do Show》访问，罕谈与许志安夫妻的生活：「我个人好粗鲁，成个男人咁架㖞，佢有时候女性化过我。」许志安和郑秀文在1991年开始拍拖，经历过拍拖、分手、复合，再到结婚至今已经超过30年，两人曾被人形容为香港最后一个童话。

这个童话因许志安出轨而幻灭

不过这个童话因许志安出轨而幻灭，在2019年许志安被爆背住搭上黄心颖展开「安心事件」，许志安自言是「坏咗嘅人」并公开向太太道歉，郑秀文选择原谅老公的不忠：「我们在婚姻中走进更深处，婚姻当中除了彼此给予的幸福温暖，当中也深深包含了彼此的错误和彼此的原谅。」近年许志安逐渐复出，郑秀文也公开为他打气， 2024年，志安更在郑秀文的演唱会上担任嘉宾，两人同台合唱。

郑秀文自认好粗鲁成个男人

在访问中，郑裕玲说：「好想知道你同许志安系点样开始嘅？」郑秀文笑笑口说：「由喺华星嘅时候开始拍拖，𠮶时懒系要地下情，其实who cares谂返转头。（𠮶时系要地下情架。) 𠮶阵时好似系，但系而家就唔同，咪就系𠮶时开始，好细个，前前后后都30年。我哋拍咗拖10年左右，后尾分开咗都差唔多10年，而家结咗婚一齐又差唔多10年啰。」问到有否好浪漫的故事可以分享？郑秀文说：「我个人好粗鲁，成个男人咁㗎。（咁你另一半浪唔浪漫？) 佢有时候女性化过我，我成个男人，我哋交换。平时生活𠮶啲小点滴系咪就系𠮶种小浪漫，不如唔好讲浪漫，讲小习惯啦，好骨痺。」郑秀文称每晚都尽量一齐夜晚食：「我哋都会着重一齐食饭。因为一齐食饭每日我都一定会问佢『你今日有咩小点滴或者小趣点，今日遇到咩人，你有啲咩可以分享？』咁呢个小趣点就系我哋晚饭时刻一定要分享啰，今日遇到啲咩人，有啲咩事呀，有啲咩困难，有啲咩开心，有啲咩唔开心，咁我觉得呢样嘢对我嚟讲好紧要，分享个感受，分享你每一日既经历。咁有时又会问下『你o唔ok呀？或者近排你个心开唔开心呀？因为我觉得人个精神世界开唔开心，个心灵健康好紧要，咁我觉得作为伴侣，呢一方面嘅关顾好紧要。生活上嘅嘢我唔识架，煮饭我识但系我唔钟意成日入厨，所以生活上嘅安排我就好差既，但系我喺精神上同情感嘅支援，我觉得作为伴侣，我唔谦虚喇，我觉得我系足够，但系生活上𠮶啲嘘寒问暖，我就唔系好擅长。」

郑秀文关心心灵关顾

郑裕玲再问道：「咁生活上系你照顾佢多啲，定系佢照顾你多啲？」郑秀文说：「生活上我觉得佢照顾我多啲㖞，佢打点啲嘢好啲，因为我对于生活上一啲好细微嘅嘢我会好乳糖不耐性，我会好不耐烦，要我处理同安排一啲生活上嘅嘢我唔系咁钟意，我识做但系唔系咁enjoy。虽然我觉得安仔都未必一定好enjoy，但系佢知道我既然我唔系咁钟意做，咁佢会去take care多啲，同埋佢会做得妥贴啲嘅嘢。但系精神世界或者心灵既关顾就系我好关心嘅，关心嘅嘢我就会做得好足，我好自觉呀。」郑裕玲提及当年一班女性好友得知郑秀文与许志安复合感到好开心一事，对此郑秀文说：「其实真系唔知，我觉得系个timing嚟嘅，其实又完全唔刻意，咁但系分开咗𠮶10年，其实当中都有谂过系咪会再一齐返嘅，咁但系始终大家都冇行动，你话个脑嘅精神世界有冇谂下，咁都有谂下嘅。不过就冇咁嘅机遇啰，咁人生最终嘅安排就有个机会撞得返，跟住又觉得，就系咁啰。（眨下眼过咗咁多年，见到你而家好开心，好戥你开心。) 系呀，咁又结咗婚11年。」

许志安2013年在郑秀文生日求婚成功

郑秀文于1989年参加新秀比赛得奖后加盟华星唱片，与师兄许志安一见如故。两年后因合唱《其实你心里有没有我》后传出绯闻，不过两人没有承认恋情。直到1998年，郑秀文终于公开承认与许志安感情稳定，随时都有可能结婚，可惜在2004年情人节前夕，许志安高调表态与郑秀文分手，分手后的数年间，许志安也曾与他的助理潘恒章及模特儿余德琳（Michelle）拍拖，而这段时间郑秀文却惊爆患上抑郁症，闭关一段长时间。直至2007年许志安爸爸去世，郑秀文曾去致祭，因而有传两人低调复合。到了2009年，二人同行出席张衞健婚礼，张衞健当时更向传媒公开称希望二人开花结果，同年12月，郑秀文开骚邀得许志安担任嘉宾，合唱经典歌《其实你心里有没有我》兼在台上打情骂俏，复合消息传得更甚。2010年许志安宣布与余德琳分手一个月，当时传许志安被指郑秀文密会，故导致分手，但郑秀文澄清与许志安分手后从没有一起过，直到2011年3月，两人被拍到在餐厅约会，并承认已复合。2013年，许志安在郑秀文生日求婚成功，同年在峇里岛举行婚礼，但郑秀文经理人郭启华事后透露，两人在峇里岛没有任何签字仪式，直至2014年安仔终默认已婚，２015年音乐人许志安和郑秀文与音乐人许愿聚会，随后许愿于社交平台写道：「郑秀文告诉我说：「你可以叫我许太了。」