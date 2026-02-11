Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金像奖2026丨谭耀文澄清「心灰意冷」非不满提名结果 戥Locker入围「最佳男配角」开心

影视圈
昨日《第44届香港电影金像奖》名单公布「最佳男主角」入围名单，分别有古天乐《私家侦探》、张继聪《金童》、梁家辉《捕风追影》、古天乐《寻秦记》、陈家乐《像我这样的爱情》。虽然谭耀文主演的电影《拼命三郎》去年上映，不少网民估计他有机会在「最佳男主角」入围角逐，最后可惜未能成功。

谭耀文冇想到回响咁大

而谭耀文在社交网发文，只留下「心灰意冷」四个字，疑似对失落提名而感到失望和不满，引起网民热议。谭耀文以短讯回复《星岛头条》，否认其事，他表示：「我只因私人工作的事情而抒发了几个字 ，冇谂到咁大回响，冇事冇事 ，多谢关心！」谈到林家熙（Locker）凭《拼命三郎》入围名角逐「最佳男配角」，谭耀文指在社交网的限时动态，第一时间表示戥对方好开心。

