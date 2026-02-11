蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始

踏入35岁的TVB视后蔡思贝在凭2020年凭《踩过界II》首度封后，但她的工作量不增反减，近年事业更陷入樽颈。2024年担正的《飞常日志》播出后，不单未有再拍剧，就算《飞常日志2》开拍都未见蔡思贝的踪影，结果关于她将约满离巢的传闻甚嚣尘上，在35岁生日的一篇发文，疑似正式宣告离巢，决心外闯！

蔡思贝入行以来屡传是非

蔡思贝入行以来屡传是非，除了学历争议外，与人夫王浩信传绯闻令她形象受损，一度被网民封为「最不受欢迎视后」，甚至被大批网民在TVB高层乐易玲的小红书上留言抨击，声称不想见到蔡思贝，还有人留言叫乐易玲「别找蔡思贝演戏」。虽然蔡思贝曾强调仍是单身，但有传获猛人照顾，疑似准备嫁人。

蔡思贝IG简介出现明显变动

蔡思贝日前在IG分享一辑以红色系造型庆祝生日的靓相，不过一句英文留言相当耐人寻味：「Red for rebirth... This year, the story begins again.（红色象征重生……今年，故事重新开始。）」疑似暗示今年将与结束与TVB13年的宾主关系，以自由身重新出发。结果引发网民热议，更有人发现蔡思贝的IG简介出现明显变动，由原先列出的TVB经理人联络电话已被删走，换上「DM for work inquiry（工作洽谈请私讯）」，意味著她已取回工作自主权，亦是艺人离巢后的指定动作，不过目前TVB官网的艺人名单仍保留其档案。蔡思贝亦曾不避讳地承认手头上已经无剧：「合约呢啲仲有几耐就唔讲得，我觉得冥冥中有主宰，其实工作方面一直有安排。」

蔡思贝在《与天地对话》曾自揭人生低潮期

蔡思贝在《与天地对话》曾自揭人生低潮期，当时她透露已有一整年时间没有拍剧：「有时我都会谂，系咪已经唔再需要我？」谈到入行多年的经历，她亦曾说：「我系好随心入娱乐圈发展，亦冇幻想娱乐圈究竟系点样，只系细个睇娱乐杂志，唔明白点解食饭都要『私私缩缩』？当自己喺𠮶个位置，唔系男就系女，但原来呢种想法喺娱乐圈系唔可行，因为最后受伤害嘅系自己。我要学识放松，即使我想将所有嘢都揸得好紧，想控制得好好，但其实最后个天都想叫你放松啲，交畀佢，所以最后都系交返畀个天。」

