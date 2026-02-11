Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价

影视圈
更新时间：11:00 2026-02-11 HKT
发布时间：11:00 2026-02-11 HKT

现年42岁的张嘉儿，于2007年赢得港姐冠军，入行多年星运平平，一直欠缺代表作，至2015年跟金融才俊Nathan结婚，婚后育有两女，之后移民至温哥华，近年她当上了地产经纪，不时拍片分享近况外，亦会向网民推介不同的楼盘物业，而且以家长的角度，为网民分析加拿大三大热门地区的顶尖公立学校，让家长在置业时，先考虑子女的选校问题，张嘉儿提供如此贴心服务，可知在异乡揾食艰难。

张嘉儿分析三大地区顶尖学校

张嘉儿在圈中发展一般，但她好学不倦，先后考获中大公共衞生硕士及正面管教认证讲师，举家移民温哥华后，更当上了地产经纪，而且不时拍片推介烈治文地区不同的楼盘，由室内家居环境，以至外围的商场、交通配套，张嘉儿也讲解得甚为详尽，被赞专业，连港姐季军，现已成为大律师的朱千雪，对于张嘉儿的推介，也不时给赞支持。

张嘉儿拍片介绍楼盘够专业

近日张嘉儿再次拍片分享置业资讯，但今次却不时楼盘介绍，而是以家长角度，分析加拿大三大热门地区，包括温哥华、烈治文及本拿比的顶尖公立学校，她表示用最新出炉的《2025年BC省小学成绩报告》作出分析，根据学生阅读、写作和数学成绩进行评分，之后张嘉儿就三大地区，逐一介绍排名前列的公立小学，不少移民家长对她的分析纷纷赞好，对她的地产经纪事业有很大助益。　　

张嘉儿曾推介补习学校引公关灾难

张嘉儿不时拍片分享育儿心得，但去年她在小红书分享一段带同两个囡囡去补习机构的影片，透露女儿补得很开心，又大赞兼宣传该机构。想不到有网民留言，批评该补习机构内部管理不善，而且经常为学生更换老师，张嘉儿拍片推介补习学校，却引发了公关灾难，始料未及。

