前TVB花旦火辣家姐控诉被窃听 图文不符晒香汗淋漓照大特写胸口 感叹要慎选友人倾偈

黄心颖的二家姐黄心妙虽然已为人母，但样貌和身材都保养得宜，更不时在IG大方分享性感火辣靓相，吸引网民派Like。日前，黄心妙再次于IG上载多张性感照片，可见她身上绑上白色毛巾，在焗桑拿期间大摆Pose，其中一张更是近距离拍摄她香汗淋漓的胸口及锁骨，画面引人遐想。

黄心妙对演算法感厌倦

不过，黄心妙的帖文内容却与性感照片似乎没有太大关连，黄心妙有感而发地写道：「最近觉得必须有意识地选择见面聊天的朋友，想到每次一个conversation以后，电话直接给你推一堆刚刚聊天内容提及到的feed，这种被动的推送，唯有主动选择才能做到有限度的反操控。」她似乎对手机演算法感到厌倦，并透露自己最近减少了使用萤幕的时间，「让身心得到很好的detox」。此外，她还分享了一张引言图，写著「Hanging out with myself is honestly a vibe」（独处的感觉真好），似乎非常享受当下宁静的时光。不少网民都赞同她的想法，认为在这个资讯爆炸的时代，的确需要刻意过滤资讯并享受独处。当然，更多留言是称赞她的身材火辣，性感迷人。

黄心妙频密分享性感照惹争议

黄心妙虽然并非艺人，但她在IG上的活跃程度及曝光率，比起身为艺人的妹妹黄心颖及姊姊黄心美可说是有过之而无不及。婚后定居澳门的她，IG更新频密，而且几乎全是性感火辣的照片。这种高调作风也为她带来不少争议，过去曾有网民质疑她沉迷分享性感照，甚至在公布父亲离世消息的翌日，仍一如往常地发布性感照片，引来部分网民批评。相比之下，黄家四姊妹中，只有三妹黄心慧一直保持低调。

