《爱回家》男星突发文「最后一场戏」疑有暗示 揸名车住独立屋竟忧「被炒」街头啃面包

30岁的刘颂鹏就快加入TVB五年，却曾自爆为生计而到启德方舱医院做搬运工人揾钱，刘颂鹏看似经济有压力，但早前曾在影片中曝光揸名车，住在复式独立屋，可以在屋企拉水喉落街洗车，更见到巨厅有楼梯。刘颂鹏近日在小红书公开新片，以「这可能是最后一场戏了…珍惜」为题，被网民认真问是否「被炒」。

刘颂鹏处于被动

刘颂鹏留言：「今天我向目标奔跑的第22天，处于被动的我始终对未来感到恐惧…没有作品那来提名？人算不如天算，专注可以控制的事，保持正面，专注演好每一个角色，当每一场戏都是自己演艺生涯的最后一场戏去演…好好享受！加油」。

片中见到刘颂鹏公司一日行程，一早出发返TVB开工，为争取提名「飞跃进步男艺员」奖项，刘颂鹏计住日子尚余多少天，但刘颂鹏担心唔够剧提名：「感觉冇咩太大突破，亦都收唔到将来有咩通告、或者入组机会。」

刘颂鹏做好手上工作

刘颂鹏坦言要攞奖，除要有作品亦要有讨论度，目前自己只能做好手上的工作：「当正每一场戏系最后一场戏咁演。」刘颂鹏开完日班后，夜晚要再开工，见到当晚拍摄一场跳楼戏，刘颂鹏凌晨等待期间，一度放宵夜，他笑说要站在街头食硬梆梆的面包，直到凌晨4时半才收工。

刘颂鹏的言论引起不少网民关注，有网民为他打气：「希望你拍摄的新剧早日一部接一部的与粉丝朋友们见面」。但有网民问：「你要离巢了？」也有网民关心问是否「要被炒啦」，刘颂鹏回复：「不想被炒」。

刘颂鹏兼职送外卖

曾做过模特儿的刘颂鹏，早年为争取演出机会，向前公司提出解约，花光积蓄赔偿20万作解约费，一度要兼职做外卖速递员赚钱。刘颂鹏2018年以新演员身份担任金像奖担任主持之一，其后报名《全民造星II》，却在第一轮评核中被淘汰。

刘颂鹏2020年以KOL身份亮相清谈节目《#后生仔倾吓偈》成为意见领袖之一，翌年签约TVB，虽然有不少演出机会，但多为不起眼角色，直至在处境剧《爱．回家之开心速递》饰演寻宝图「Sam」一角，才获观众关注。

