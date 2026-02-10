Marc Anthony开腔谈好友碧咸家人不和：极度遗憾 Victoria考虑重返舞台与「辣妹」开巡场

「万人迷」碧咸（David Beckham）一家近日深陷家庭纠纷风波。长子Brooklyn日前发出长篇声明，控诉父母长期破坏他的婚姻，并指母亲Victoria在其婚礼上行为不当，他们的家族好友歌手Marc Anthony都被牵连，因他曾在Brooklyn婚礼上称Victoria才是当晚最美丽的女人。

Marc指家族裂痕「极其遗憾」

拉丁歌王Marc Anthony昨日（9 日）接受访问时首度打破沉默，形容这段家族裂痕「极其遗憾」。他指自己与碧咸一家相识数十年，看著孩子们长大，更是细仔Cruz的契爷，他强调碧咸一家是一个「非常美妙的家庭」。针对Brooklyn在声明中指控母亲Victoria于婚礼上「抢舞」且举止令新娘落泪的细节，Marc虽然拒绝评论具体内幕，但暗示目前公众所知的资讯「并非全然的事实」，语气中透露出对这对老友的支持。面对接踵而至的家庭负面新闻，Victoria的化妆事业却非常畅旺。她于去年9月推出的粉底」卖断市，知情者表示：「这几个月是Victoria人生中最差劲的日子，但在事业上却表现得相当出色。她的产品在圣诞节前后原本已卖得好好，自从Brooklyn发表决裂宣言后，产品销量更急升。」

Spice Girls密谋举办全球复出巡唱

另外，为庆祝成军30周年，组合辣妹（Spice Girls）正密谋今年举办全球复出巡唱。以往对开骚极度抗拒的「Posh Spice」Victoria，传闻今次态度大幅软化，并考虑重返舞台。消息指Victoria 此举除了是为了纪念团体里程碑，更是希望借着回归乐坛的强大声势，转移公众对家族内讧的关注，重建个人形象。近日Victoria更在网上分享庆祝辣妹队友Emma Bunton生日时，与几位队友合唱的影片，只有Mel B未有出席。片中她们合唱辣妹经典名曲《Viva Forever》，并由Cruz弹结他伴奏，因而令VIctoria复出传闻更加甚嚣尘上。若巡唱成真，将会是5位成员自2012年伦敦奥运后的首度合体演出。

获批准发行「辣妹纪念硬币」

虽然巡唱具体日期尚未公布，但英国皇家铸币厂（Royal Mint）已获批准于今年发行「辣妹纪念硬币」。业内人士指出，这类国家级纪念活动通常伴随着重大的巡唱举行。皇家铸币厂自2020年推出「音乐传奇系列」，曾推出乐队Queen、「乐坛大姑妈」艾顿庄（Elton John）、大卫宝儿（David Bowie）等人的货币。