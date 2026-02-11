Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金像影后传被封杀无损女儿富贵生活 16岁女脸容精致极高颜值 年花88万留学做王菲细女校友

凭内地剧《还珠格格》走红的金像影后赵薇，自2021年被列为「劣迹艺人」后，沉寂多时，多次试水温复出未见成功。赵薇于2024年公开与新加坡籍商人黄有龙已离婚多年，二人的女儿「小四月」黄新已甚少再曝光，近日网上流出小四月的影片，已长得亭亭玉立。

赵薇女儿亭亭玉立

赵薇的女儿小四月今年便16岁，近日在其IG限时动态分享影片，见到小四月如妈妈赵薇拥有大眼睛，样子标致甜美，穿上杏色连帽卫衣的她，一头啡金色长发打扮新潮，拎起手机对镜自拍，又跟随音乐唱歌，甚有表演欲。

相关阅读：赵薇高调现身直播间试水温秒变黑屏 「劣迹艺人」魔咒疑因「违规」被禁

不少网民见到赵薇囡囡小四月的近照，大赞小朋友暴风式成长，变成高颜值少女，而且去年曾现身时，小四月的身材高䠷，目测已有170厘米身高。网民又指小四月似女团成员，脸容精致越大越靓。

赵薇女儿读瑞士贵族学校

49岁的赵薇与富商前夫黄有龙于2008年结婚，两年后诞下女儿小四月，最终离婚收场。虽然婚姻失败，却无损赵薇对女儿的栽培，有指小四月在瑞士读书，学校位于阿尔卑斯山上海拔1,200m的位置，建于1949年的艾格隆学院为瑞士贵族学校，宿舍的山顶木屋别具特色，是国际知名的私立寄宿学校，每年费用约88万起，同校校友有王菲细女李嫣。

相关阅读：49岁赵薇被传患胃癌 更新IG证仍在生反击「死讯」 近照曝光一句话暗藏玄机？

