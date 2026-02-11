前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开

曾因上《东张西望》怒斥五名子女拿走450万积蓄而爆红的何伯（何煊）与相差逾30载的何太（叶秀定）「爆红」，二人的「忘年恋」轰动全城，何太更一度化身网红频频直播，「人气」一直高企，可惜这段「忘年恋」来去匆匆，多番因闹剧、争执成话题人物，最后浴血收场宣布离婚，二人至今仍官非缠身！

叶秀定蠢蠢欲动揭露何伯秘密

何伯曾表示因为「恋爱脑」而反面，还公开五名子女道歉并直认：「唔知事情咁复杂，踩咗落个氹度，𠮶时个脑偏埋一边，而家我醒返啦！」沉寂了一阵子的前何太叶秀定蠢蠢欲动，近日高调接受网红访问，揭露何伯的秘密，直言当初以为何伯身家丰厚，拥有过百亿资产：「我系一心谂住佢有可以帮助到我创业，我先至接受佢㗎咋！」

前何太叶秀定面不改容狂数前夫

前何太叶秀定曾以「娇妻」形象分享与何伯的夫妻日常生活，曾承诺会自己养家，何伯不用忧心生活，更曾表示不会让何伯饿肚子，虽然又曾称不介意何伯如今财产近乎零，但仍对何伯联名户口内的450万元被何伯细女取走一事心心不忿，多次强调钱是老公一生的血汗钱，指何伯扬言「拚了老命都要攞返来」。「老猫烧须」的前何太叶秀定近日接受网红的访问，在片中，前何太叶秀定面不改容的狂数前夫：「佢咁大年纪，我我真系、我贪佢咩呀？贪咩老咩？以前呀，香港好多人都揾大钱㗎，香港地以前好好易揾钱㗎，九几年𠮶时呀，所以你话佢早20几年退休？点会咁样浪费时间、浪费青春呀？三、五百;月万都未够自己养老？分分钟自己身体有癌症，医几千万容乜易呀！」

叶秀定坚称自己穷得正直唔会呃人

前何太叶秀定坚称自己穷得正直：「我系一心谂住同佢，佢有可以帮助到我创业，我先至接受佢㗎咋，讲真㗎。真系咁㗎。我所以从来我唔会呃人啰。你帮得到我你就嚟，你帮唔到我你就走开啦。」她更否认因450万而被迷惑：「我见到佢四百五十万，我系撇开一边㗎㖞，佢话攞一半嚟，佢话搬嘢过我度㗎嘛，佢讲到系佢一半身家㖞，我睇到佢.𠮶张四百五十万定期纸，我真系唔钟意呀，我见你得咁啲啲钱，有冇搞错？我心目中我谂住你过百亿㗎，系嘛？佢讲到自己借咗几百畀个兄弟，又话自己做过黑社会大佬，乜乜乜，好多嘢㗎。」事件再惹来网民讨论，有人说：「如果过百亿！行街市会识到你？」、「有百亿都睇唔上你la，贪你驱风?」、「话人地打本比佢做生意，冇钱学咩撚野人哋做生意啫，根本就冇呢个本事，出自佢把口全都系歪理。」、「有百亿会拣4X 50岁珠圆肉润Big6 C9? 话拣阿伯帮到妳创业咪即系贪钱啰，笑屎禾。」、「原来当初识河伯系想佢资助妳做生意，东张访问妳时又话系真爱嘅？」

