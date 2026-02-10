「周星驰爱将」开火锅店生意奇差 楼梯角落表演揾食 为罕见病子落力筹生活费

现年61岁的黄一山(细龟)，曾经是周星驰电影的御用绿叶，二人先后合作过《逃学威龙》系列、《九品芝麻官》、《唐伯虎点秋香》等，他多年来凭住星爷名气，在内地拍剧拍戏外，更转型从商，先后在深圳、东莞、无锡、合肥共开了7间修脚店，捞到风生水起。不过一时心雄的黄一山，之后宣布染指饮食业开清远鸡专卖店，又在湖北荆州开火锅店，只是生意不似预期，他要免费在店内做栋笃笑吸客，希望能做到收支平衡，不用亏本。

黄一山冬季开火锅店门可罗雀

不少艺人北上除了做演艺工作，也会凭住名气做生意，其中最多艺人喜欢开餐厅，赚钱之余亦有地方跟圈中好友聚脚。昔日星爷爱将黄一山，去年投身餐饮业，在荆州开设餐厅，不用2个月已经回本，令他马上变得雄心万丈，4个月后冬季进军火锅生意，只是他却打错算盘，想不到当地人怕冷，甚至不出外用餐，黄一山的火锅店也陷入困境，变得门可罗雀，黄一山意识到，单纯等待天气回暖无异于坐以待毙。

黄一山重操故业表演栋笃笑

近日黄一山拍片分享火锅店遇上难关，他表示「求变，才是生存之道！」生意淡薄下，黄一山放下老板身段做回他的老本行「搞笑艺人」，在火锅店的楼梯搭建舞台，而他就亲自上台讲栋笃笑，竟然帮店子起死回生，很多食客只是到来睇骚，顺道帮衬他的餐厅美食。

黄一山长子患罕见病筹生活费

黄一山「登六」后，仍未能退下来，主要是因为帮长子张罗医药费及生活费，他跟太太杜婷婷育有两名儿子，大仔黄颂衡于8岁时被诊断患上罕见病「脑白质发育不健全」，依靠轮椅代步。至于细仔黄颂匡，于英国伦敦大学学院毕业，之后到北京大学进修，主修心理学硕士课程，由于黄颂匡有兴趣开餐厅，黄一山遂扩张饮食生意，也是为细仔铺桥搭路，只能说句「世上只有爸爸好」。

