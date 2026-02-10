赵露思失语症后直播「玩命」 吞过敏蜂蜜即现反应 为8位数收益硬撑近半月

27岁内地女星赵露思2024年底爆出患失语症，更传出有严重抑郁，体重跌至84磅，还流出「瘫坐轮椅」的画面。赵露思去年再闹出与经理人公司银河酷娱闹翻，事业一度停摆的她，终凭内地剧《许我耀眼》成功逆袭，重返观众视线。赵露思恢复演艺事业，更积极开直播做公益助农，近日有网民发现赵露思不顾健康，在直播中玩命。

赵露思公益助农

赵露思自失语症后，健康状况引起大众关注。有指赵露思今年1月底曾做公益助农直播，当时介绍大量农产品，其中推广蜂蜜时，更无视自己对蜂蜜过敏问题，就算旁边有人提醒，赵露思仍坚持在镜头前试食，最终导致颈部出现过敏反应。

近日赵露思现身公开场合，为综艺节目《不好笑就露宿街头》拍摄，有不少网民在社交平台公开当日的照片，见到赵露思自食蜂蜜后，已超过10日，仍见到其颈上有过敏痕迹，赵露思用上粉底遮掩，仍清晰可见颈上一挞挞红痕。

赵露思态度敬业

不少网民对赵露思的敬业态度表示称赞，但有人认为赵露思应为自己的健康著想，避免接触过敏原，粉丝更建议偶像不要强迫自己进食过敏食物，有工作人员事后透露，赵露思已服用抗过敏药物缓解。

赵露思没收佣金

据指赵露思今次的助农直播，没有收取任何佣金，还将所有的销售额直接归属当地农户，传出收益高达3,400万人民币（约3,839万港元）。赵露思表示活动的初衷为帮助四川滞销的农产品，未来仍会继续以无偿方式参与类似的公益活动。

