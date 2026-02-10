成何体统剧情懒人包｜分集剧情、角色介绍、5大看点整合

成何体统｜由王楚然及丞磊领衔主演的古装爱情喜剧《成何体统》，讲述两位现代人意外穿越到书中，联手逆天改命的故事。下文为您精心整理了《成何体统》的懒人包，即睇剧情大纲、角色介绍及必看亮点！

《成何体统》剧情改编自七英俊的同名小说。故事讲述一名现代「社畜」王翠花（王楚然 饰），意外穿越到小说《穿书之恶魔宠妃》的世界中，成为了注定失败的反派妖妃庾晚音。她更遇上另一位穿越者，即化身为暴君的夏侯澹（丞磊 饰）。二人为了生存，决定联手扭转原著中的亡国结局。

《成何体统》由王楚然以及丞磊领衔主演。

王楚然 饰 庾晚音（原名：王翠花）

原是现代普通上班族，意外穿越成书中反派角色祸国妖妃庾晚音。为改变命运，她凭借现代人的思维与智慧，在古代的权力斗争中求存，并逐渐蜕变为一名谋略家。

王楚然饰演妖妃庾晚音。

丞磊 饰 夏侯澹（原名：张三）

比王翠花更早穿越到书中世界，他隐藏自己「张三」的真实身份，化身为深藏不露的霸道君主夏侯澹，并已蛰伏十年之久。

丞磊饰演暴君夏侯澹。

穿越成为庾晚音的王翠花，为了扭转惨死结局，积极争取皇帝夏侯澹的关注。她透过说英文「How are you？」成功试探出对方同为穿越者。在剧透书中未来走向后，二人达成共识，决心联手逆天改命。夏侯澹设下晚宴，试探书中原主角端王和谢永儿，并发现谢永儿亦是穿越者。然而，庾晚音策反谢永儿的计划并不顺利。与此同时，两人意识到书中的旱灾是导致他们最终败亡的关键，并著手应对，但他们的计谋却被前来试探的端王察觉。

看点一：王楚然、丞磊CP感十足

女主角王楚然近年凭《玉骨遥》及《我的人间烟火》等剧集人气急升；男主角丞磊亦透过《锦月如歌》、《与晋长安》等作品收获大量支持。王楚然饰演美貌妖妃的角色相当贴合，而丞磊亦成功演绎出君王的深藏不露，演技备受肯定。二人组合外型亮眼，CP感十足，成为《成何体统》一大看点。

王楚然与丞磊劲有CP感！

看点二：原著小说人气高 剧情改编有惊喜

《成何体统》改编自网络作家七英俊的同名小说，原著早已拥有庞大粉丝基础，更曾被改编成动画。动画版剧情著重穿书的爽快感和搞笑吐槽；而剧集版则更聚焦于女主角的成长，描述她如何运用现代思维在古代权谋中蜕变，令不论是原著读者还是剧迷都对剧集的呈现充满期待。

《成何体统》原著爆红！

看点三：穿书题材结合搞笑元素

《成何体统》以近年流行的「穿书」为题材，讲述两位主角庾晚音和夏侯澹如何在异世界洗刷污名，携手改写命运。剧情轻松爆笑，对白充满巧思。例如剧中王楚然为试探丞磊是否同为穿越者，竟直接以英文「How are you？」发问，对方更以「Fine, thank you, and you?」回应，密集的笑点让观众捧腹。

《成何体统》剧情走向够fun！

看点四：OST阵容鼎盛

《成何体统》的配乐亦不容忽视，剧集共有6首OST，邀请了多位新生代实力歌手献唱，包括希林娜依·高演唱的《炽光》、段奥娟献唱的《一生一念》，以及有「OST小天后」之称的黄霄云主唱的《淬羽风华》等，阵容鼎盛，让观众更能投入剧情。

看点五：口碑与热度兼备

《成何体统》播出后，不论是剧情铺排还是演员的演技均备受好评。女主角王楚然更凭此剧成功「洗白」，扭转以往的负面形象，被赞为美貌与实力兼备。剧集在播放平台爱奇艺的热度值曾冲破9000，微博指数亦突破8000万，可见其广受观众喜爱，讨论度极高。

《成何体统》站内热度破9000。