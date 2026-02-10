金像奖2026｜滕丽名首获提名最佳女配角：多谢TVB多年培育 李佳芯入围新人奖：完全冇谂过

金像奖2026丨第44届香港电影金像奖完整提名名单今日（10日）公布。除了「最佳男主角」常客古天乐、梁家辉；「最佳女主角」常客章子怡这些熟面孔，亦有不少TVB出身的演员首次提名金像奖。其中近年到荷里活发展的陈法拉，就凭《赎梦》首度获提名影后；滕丽名凭《寻秦记》入围「最佳女配角」；视后李佳芯凭《金童》首次入围金像奖「最佳新演员」。此外，参演《风林火山》的杜德伟对于有份提名「最佳男配角」，都表示相当惊喜及高兴。

滕丽名凭《寻秦记》提名「最佳女配角」

滕丽名凭电影《寻秦记》获提名「最佳女配角」，她今日（10日）以电话回复《星岛头条》表示好开心，自己没有想过得到提名，要多谢古老板（古天乐），如果不是他，自己没机会上大银幕，也要多谢TVB多年培育，不过她认为有机会很开心，是否得奖也是其次，对入行多年首次得到电影提名，她说：「当多个足迹，多一个掌印，有提名已经当赢！」

陈法拉首度角逐金像影后

今届金像奖影帝、影后、最佳男配角及最佳女配角等项竞争相当激烈，古天乐出现「自己打自己」的情况，凭主演《私家侦探》及《寻秦记》入围角逐「最佳男主角」，张继聪则凭《金童》作出「零的突破」，与梁家辉《捕风追影》等拗手瓜争影帝宝座。而「最佳女主角」方面，廖子妤及《赎梦》陈法拉齐齐「处女下海」，初尝角逐影后滋味，与《无名指》许恩怡、《水饺皇后》马丽及《酱园弄．悬案》章子怡争奖。初尝角逐影后的陈法拉说：「事隔十年再返香港拍摄港产片，得到提名非常感动，很感激香港的同行及观众没有忘记我。亦很感谢导演张家辉及监制钟珍给我这次机会，还有感谢整个团队令我的角色能够这么立体及丰富。」

李佳芯入围金像奖「最佳新演员」

李佳芯凭《金童》首次入围金像奖「最佳新演员」，她回复《星岛头条》时表示：「真系完全冇谂过，因为记得𠮶阵时，系旧公司拍剧拍到天昏地暗，其中一日度左期拍摄，同埋系金童入面，只系阿聪回忆入边出现，好少片段，当中系完全冇得warm up ，冇得睇前面后面点去演，一黎就要拍，所以有提名系好惊喜。」

杜德伟凭《风林火山》入围最佳男配角

杜德伟凭《风林火山》入围最佳男配角，今日（10日）是杜德伟生日，果然双喜临门：「心情非常兴奋，因为我觉得去到我而家呢个阶段，人生仲有呢一个第一次，而且呢个第一次系我从来冇谂过。《风林火山》呢套戏推出嘅时候，好多人睇咗都话我个角色好突出，我自己睇呢个系我一个好钟意嘅角色，自己又做得开心，但系当人哋话我做得很好嘅时候，我只不过觉得自己尽力去做，真系冇谂过，而家我嘅心情就觉得好兴奋。今日咁啱系我生日，收到呢个消息，对我嚟讲系一个好好嘅生日礼物，同时对我现阶段嘅事业系一个好大嘅鼓励。