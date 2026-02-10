大S徐熙媛逝世周年爆争产！S妈传密谋「王牌律师」斗女婿具俊晔 小S怒斥：心思非常肮脏

台湾女星（大S）徐熙媛在2025年2月2日与丈夫具俊晔、妹妹小S与及家人游玩日本，不幸感染流感于当地病逝，终年48岁。今年大S离世一周年当日，具俊晔为大S设计的雕像举行揭幕仪式，S妈（黄春梅）挽著具俊晔的手从家属休息室现身，S妈更向在场媒体双手合十表示：「很好很好，谢谢大家关心。」

S妈传找「王牌律师」力争大S遗产

想不到事隔多日，今日（10日）有台湾传媒报道S妈为了防著具俊晔，已经找「王牌律师」李靓蕾委任过的律师团队，力争大S遗产，岳母、女婿展开攻防战，报道还指据悉具俊晔虽对S妈非常尊敬，但亦已经请来律师，维护自身权益。S妈为事件作出回应。

S妈强调痛恨打官司视具俊晔为儿子

自大S过世后，具俊晔不论刮风下雨，天天上金宝山陪伴，甚至为爱妻打造纪念雕像。而雕像揭幕那天，S妈、小S（徐熙娣）亲朋好友全来参加，具俊晔穿著27年前大S送他的外套，痛喊著「 熙媛啊... 我们下次再见面的话，永远... 永远在一起吧」，这份爱刻在心底，生生世世都不会忘。虽然具俊晔早已发文表示会放弃大S遗产，交由S妈处理，对于今次爆出争产，S妈回复传媒强调：「我痛恨打官司，劳民伤财。」甚至S妈称具俊晔「阿德」（韩文中通常是指「儿子」），看到具俊晔如此深爱大S，所以S妈也爱具俊晔，把他视为儿子看待。

小S斥造这种谣的人真的居心叵测

小S亦透过经理人回应：「造这种谣的人真的居心叵测，心思非常肮脏！我姐夫具俊晔，给了我姐姐最纯粹的爱，让她享受了真实的幸福，我们永远感谢他。他是我们的家人，我们只会守护他，绝不可能伤害他，谣言是非请到此为止。」有指大S身家可能不只破亿，因她名下拥有「台北信义」、「国家艺术馆」两户房产，豪宅市值约6.5亿元，再加上出道多年接拍广告、代言费、拍戏片酬，以及出书《美容大王》版税、唱片版税，曾有年收8000万的纪录，资产超惊人，遭外界预估身家至少有10亿元。根据台湾《民法》第1138条规定，遗产继承顺位依序为直系血亲卑亲属（即子女）、父母、兄弟姊妹、祖父母，如果具俊晔抛弃继承的话，并不会直接由S妈来继承，而是由大S的两个小孩平均继承。

