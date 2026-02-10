夜王｜廖子妤咀黄子华太冲击「断片」 谢君豪圆梦被大批靓女包围 王丹妮向70岁妈妈生取经听秘闻

谢君豪、廖子妤、王丹妮出席电影《夜王》香港群星首映礼，谢君豪戏中扮演大豪客，经常包场，所以拍摄时被大班舞小姐包围，他形容︰「好开心，心花怒放，因为八九十年代夜总会盛行嘅时候，我刚刚毕业，冇钱，又冇Uncle哥哥带我去呢啲地方见识。」

谢君豪「跳老舞」有Feel

谢君豪指今次拍戏大开眼界，故事围绕夜场发生，笑言「夜长梦多」，拍之前要做资料搜集，去夜总会考察，还有专家从旁讲解夜总会历史，事后都有跟太太分享所见所闻，不担心太太不高兴。他跟廖子妤有感情线，一起「跳老舞」，事前都要去上堂学舞步。廖子妤、王丹妮演夜总会公关领班，事前向在职的「妈妈生」取经。王丹妮表示听妈妈生分享了许多趣事、辛酸事，学习控制场面，应付难搞的客人，要如何令客人有宾至如归的感觉，她说：「𠮶个妈妈生好好酒量，杯杯清，又教我哋点样防醉，同埋保护啲舞小姐，听到我哋个个都哗哗声！」

廖子妤拍到失忆

廖子妤补充指这位妈妈生已70岁，外表后生，听她分享由50年代至今的职场经历，「佢讲嘅内容超乎我哋嘅想像，又提及名人嘅秘闻，原来呢个世界系咁嘅，但系要有职业道德，听完唔可以讲。」谈到廖子妤、黄子华的亲热戏，她说看到剧本时，惊喜到大嗌，「谂唔到跟子华有关系！」王丹妮都笑问她是否畀钱疏通导演吴炜伦加戏。问到锡兼子华的感觉？她表示：「同之前陈家乐一样，受到剧烈冲击，我会唔记得晒。」叫观众入场欣赏。