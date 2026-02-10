「御用师奶」黄梓玮誓要重返黄金期 豁出去接受医美大改造：唔可以再差落去

入行36年的黄梓玮在TVB工作近30年年，粗略估计拍过逾300部剧集，虽然大多饰演师奶、富婆等绿叶配角，不过观众都对她依然留有深刻印象，曾被誉为「御用师奶」。早年黄梓玮进军内地社交平台带货直播，曾挑战100港元在街市买三餸一汤的短片引起内地网民热烈讨论，黄梓玮曾表示人生因此出现转变：「呢个算系自己宣传自己方式，都可以算系一个新出路。」

黄梓玮靠医美寻回人生第二春

近日57岁的黄梓玮又再搞搞新意思，豁出去为TVB新节目《医美直击 首尔篇》担任「测试员」，去医美大国韩国，寻回人生第二春。黄梓玮坦言：「我喺1993年开始加入影视圈，拍电影开始到而家已经有30几多年，入行之后见过咁多靓女，都会觉得自己唔够标青，永远都系做一个群众。」

黄梓玮被星探发现开始拍电影

黄梓玮小时候从未想过加入娱乐圈，毕业之后试过做会计，不过因性格活泼好闷，过了不久便辞工创业开时装店，可惜生意不景，最后听到商台请人，于是胆粗粗走去见工，结果加入商台广告部工作，其后被星探发现开始有机会拍电影，第一部参演电影就是成龙主演的《城市猎人》，到了1993年正式踏进影圈，曾拍过不少电影，拍得最多是周星驰的电影，如《破坏王》、《审死官》等，其后在朋友介绍加入电视台，曾在亚视、有线、港台等不同平台做特约演员，直至1996年才正式签约TVB。今次在节目上，有不少黄梓玮的早期相片曝光，当年她确实拥有一副青春无敌的样子，与现在师奶形象截然不同，难怪她说：「点解今次有咁大决心参加这个节目，我我发觉唔得喇，我唔可以再畀自己再差落去，如果今次这个节目真系可以畀我去返10年前，我称为黄金期啦，我相信站行出嚟嘅自信，展露喺人前，会感觉自己真系似个艺人，而家我系似个师奶。」

黄梓玮早在2000年与圈外男友结婚

黄梓玮早在2000年与圈外男友结婚，不过当时相当低调，连公司都不知道结结婚一事，黄梓玮觉得结婚是自己的私隐，所以不想太多人知道，原来黄梓玮的媒人是罗浩楷，黄梓玮的老公早已在电影中留意黄梓玮，因为跟罗浩楷学唱歌，便透过罗浩楷撮合，二人拍拖两年后结婚并育有两子，大仔早年到外国升学，细仔亦已经中学毕业，两母子似足饼印。黄梓玮早年因身体出现毛病，受荷尔蒙影响暴肥30磅，她曾说：「拍《公公出宫》系肥到最高峰，可能年纪大开始机器坏，连公司都开口叫我谂办法减一减。」结果韩马利叫黄梓玮一齐跳舞做运动，廖丽丽又介绍她去看中医针灸，在耳仔针灸了一个月，竟然很快回复之前磅数。

