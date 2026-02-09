前《爱回家》险死男星倡「合约婚姻」：老婆玩两年先谂续约  自嘲人穷身体差  离婚多年认心理变态

现年76岁的殿堂级填词人、「鬼马才子」黎彼得，去年因流感一度病危入住ICU，健康状况备受关注。近日，他在与老友钟志光的网上节目中，因羡慕对方拥有幸福婚姻，竟大胆提出「合约婚姻」制度，认为可应用于现今香港社会。言谈间，他流露出因离婚之痛而对传统婚姻失去信心，一方面自觉年老体弱、时日无多而不敢再闯情关，但另一方面内心深处却依然渴望寻觅一位灵魂伴侣出现，心情相当复杂矛盾。

黎彼得倡议「合约婚姻」

在节目中，黎彼得对比自己离婚数十年的单亲生活与钟志光数十年的美满婚姻，满脸艳羡地表示：「光哥系爱妻号，我就一路都单亲家庭，成日都想揾个灵魂伴侣。想啫，我想吓都得啩！」，或许是这段失败的婚姻经历，让他对现代爱情观有独特看法。

相关阅读：75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月 受病魔折磨变口窒气弱 早月曾入ICU跟死神搏斗

黎彼得：老婆我玩住两年先

他认为现今世代，人们价值观转变，婚姻制度亦应革新，提出「合约婚姻」的想法。他解释：「一年又得，三个月又得，呢个老婆我玩住两年先」，男女双方可自行订立年期，期满再决定是否「续约」。女方可以观察男方是否有上进心，男方亦可随时更换伴侣。他认为这种制度够弹性，可减少怨偶出现，避免「成世同一个唔钟意嘅人一齐」的痛苦，更能免却离婚的麻烦。他甚至自嘲说：「我离咗婚咁耐就可以话系心理变态」，言词间尽显无奈。

黎彼得自觉「穷途末路」

尽管口中提出看似玩世不恭的婚姻建议，黎彼得的内心却充满对爱的渴求。当钟志光鼓励他寻找第二春时，他却悲观地说：「我依家都叫穷途末路啦，之前就仲有计谂吓，依家我都差唔多啦」，坦言自己身体状况大不如前，觉得「时日无多」，不敢再有此奢望。

相关阅读：75岁前《爱回家》男星征婚 首爆40年前因病离婚被抛弃 眼红李龙基想揾伴：性生活已经唔关我事

黎彼得去年曾公开征婚

这种矛盾心态源于他过往的经历。他去年曾在节目中公开征婚，坦言孤枕独眠逾40年，更向曾被他嘲讽的李龙基道歉，承认自己当初「眼红」对方有伴侣，是「五十步笑百步」。他忏悔地表示，自己没钱没楼，年老样衰，「凭咩再去揾另一半」，深怕会辜负别人。

黎彼得病榻孤寂更显凄凉

黎彼得的无奈，与他坎坷的过去和近年的健康问题不无关系。他忆述40年前离婚的原因，是自己当时不幸患上肝炎，又有腰骨生骨刺，严重到无法下床，一度要由前妻揹去看医生。他叹道：「久病床前无孝子」，加上当时失业，前妻最终选择离开，让他成为「带子洪郎」。

黎彼得想揾个伴处理身后事

去年，他因流感并发肺炎，一度入住ICU半个月。在病榻上，看到其他病友都有亲人爱侣前来探望，令他倍感孤寂：「点解我冇人嚟（探）呢？……触景伤情，令自己觉得……唉……都唔好继续孤独啦。」大病一场后，他寻找伴侣的念头更加强烈，坦言要求不高，只希望能找到一个「红颜知己、灵魂伴侣」，在自己「头晕身㷫」时，有个人能煲啖汤、在身边照顾，就算将来「两脚一伸」，也有人为他处理身后事。黎彼得的这番剖白，道尽了一位孤独老人的心酸与最后的期盼。

