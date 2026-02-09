李龙基被欧锦棠指控毁约欠道义 嬲爆反轰：博流量

75岁李龙基近日负面风波不断，日前遭前亚视艺人欧锦棠于网上节目指控拍剧临时毁约，欠缺道义，昨天基哥向《星岛头条》讲出真相，反驳对方未按协议提供合约及订金。另外，上周基哥因误堕电讯骗局，被追收数公司追讨二万元电话费欠款一事，经报警后已获电讯公司同意取消合约及退款。

欧锦棠不满基哥冇道义

李龙基与年龄相差36年王青霞（Chris）「爷孙恋」玩完后人财两空，已迁入山旮旯隐居生活。然而「黑仔」基哥一波未平一波又起，负面新闻没完没了，近日欧锦棠在节目《乜乜棠水舖》重提拍摄ViuTV剧集《打天下2》时，曾邀请李龙基演出。当时虽已谈好价钱及档期，但因未签约及支付订金，临近拍摄时基哥以有工作为由推搪，剧组为此跳拍戏份甚至使用替身。其后内地通关，李龙基选择返内地登台而拒绝拍摄，欧锦棠直指此举欠道义。

李龙基误堕电骗终和解获退款

李龙基则耿耿于怀向《星岛头条》反击指，当初对方邀请客串，双方倾妥条件后，他多次要求提供合约却一直被拖延，亦未收到订金，因而对合作失去信心，遂决定退出。他强调在娱乐圈多年重视合约精神，更质疑欧锦棠借其近期知名度争取节目流量：「呢期李龙基名字多人关注，所以欧先生加入漩涡，争取一啲流量！」此外，基哥早前误堕电讯骗局，被收数公司追讨款项，其后向元朗警署报案。他透露电讯公司得悉后已主动联络，同意取消合约并退回已缴的13,000元电话费。基哥表示事件已解决，为免麻烦不再追究。

