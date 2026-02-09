古佩玲同届港姐峇里岛梦幻婚礼照曝光 曾被爆拜金入行狠撇男友 当旧爱系「人肉提款机」？

2019年落选香港小姐杨咏彤，曾因178cm身高及一双逆天长腿，而被誉为「十头身美女」。当年她与黄嘉雯、蔡嘉欣、梁敏巧、古佩玲同届竞争，拥有亮丽外形及香港城市大学犯罪学系学历的她，一度被视为大热，最终却止步于八强，之后转型为模特儿及KOL一直星运平平。她日前在IG上传多张绝美婚照，宣布与圈外男友Charlie的婚讯，正式升格人妻！虽然当年未能跻身三甲，但杨咏彤在事业和爱情上都觅得归宿，迎来人生中最幸福的时刻。

杨咏彤于峇里岛举行婚礼

杨咏彤近日在IG分享与老公Charlie在峇里岛举行的盛大婚礼照。从照片可见，婚礼分为中式及西式两部分，仪式感满满。在中式仪式中，杨咏彤穿上一套绣满龙凤的现代裙褂，手持精致的团扇，显得高贵典雅。新郎Charlie则穿上相衬的中式礼服，一对新人在双喜剪纸前甜蜜对望，并在亲友团的簇拥下撑著伞进行传统仪式，场面温馨又热闹。

杨咏彤穿上露背喱士婚纱结婚

而西式的证婚仪式则在户外举行，背靠著一望无际的壮丽海景。现场布置了一个缀满鲜花的巨型花环拱门，风格清新浪漫。杨咏彤换上一袭绝美的露背喱士长袖婚纱，设计突显其纤细腰肢与肩颈线条，仙气十足。新郎则以白色西装外套搭配黑色西裤，帅气有型。两人在众多亲友的见证下交换戒指，并在花海前深情拥吻，画面唯美动人。

杨咏彤曾被指为「钓金龟」选美

杨咏彤参加港姐落选后，曾被匿名者向《东周刊》爆料，指她为「钓金龟」而参选，并狂数多宗罪。指控称，杨咏彤在参选前狠撇外貌酷似阮兆祥的前男友Vincent，在拍拖期间将对方当作「人肉提款机」，要求男方支付信用卡数、定期送名牌礼物，甚至分手后仍要他为家人交租。此外，报道亦指她曾任赛马会Racing Angel及出席「Uncle饭局」，目的是结识更多有钱人。当时面对连串指控，杨咏彤承认曾与Vincent拍拖，但坚决否认所有财务相关的罪状，强调两人财政独立，是在和平分手一段时间后才决定参选港姐。她曾透露过往三任男友身高都超过180cm，但表示若男方如王祖蓝般有才华，她也会考虑发展，而分手后她亦曾在IG留下一句「感激遗弃你的人」，似乎意有所指。如今她觅得新伴侣步入婚姻，挥别过去是非。