许绍雄28岁女儿出道杀入司仪界 许惠菁加盟Bob林盛斌旗下 毕业于顶尖学府精通三语转闯娱圈

资深演员许绍雄（Benz雄）去年10月癌病离世，享年76岁。许绍雄的女儿许惠菁（Charmaine）自爸爸逝世后，多次在社交网发文表达不舍。许惠菁近日似乎已走出丧父阴霾，今日（9日）在社交网透露有新开始，获得不少圈中人留言送上祝福。

许绍雄女儿向主持界发展

许绍雄的28岁女儿许惠菁早于2023年结婚，曾获爸爸打本七位数搞生意。许惠菁返港生活后，不时拍YouTube片，更见到爸爸出镜，可见许惠菁对幕前工作甚感兴趣。许惠菁今日在IG公布，已加盟林盛斌（Bob）旗下的棋人娱乐，定位以商业活动司仪、企业及典礼主持、影视与网络主持、生活品味与餐饮活动工作为主。

相关阅读：许绍雄逝世100日 爱女许惠菁发文悼念：还是万般不舍

林盛斌感谢许惠菁信任

许惠菁上载新相，并透露自己跳出舒适圈：「半年前嘅我点都唔会谂到呢段时间会需要经历接二连三嘅变化，3个月内一次又一次咁推我出comfort zone，但系老土啲讲句，when life give you lemons, make lemonade. 好感激呢段时间有屋企人同一班朋友嘅陪伴，关怀令到整杯lemonade嘅过程容易好多。」

许惠菁又感谢林盛斌邀请她加入公司：「期待新嘅学习新嘅尝试，请大家多多指教啦！」林盛斌也在帖文下留言：「我要好多谢你嘅信任，相信我哋嘅团队，我哋大家一齐俾心机，一齐进步。」许惠菁亦再表达谢意：「真心多谢你！以后一齐努力！多多指教」。许惠菁回复传媒时谦称没有资格继承父业，仍然要学习，并相信做得开心，爸爸许绍雄会支持其工作。

许惠菁被指具备国际视野

另一条影片，以「专业主持、内容创作者与跨界创业家」介绍许惠菁的新动向，当中提到许惠菁自小在演艺氛围中成长，深受影视文化薰陶，具备极佳的镜头感。而且许惠菁以一级荣誉学位毕业于顶尖学府，精通流利英语、广东话及普通话，能于国际化场合中无缝切换语言，还形容许惠菁「具备国际视野、睿智谈吐与开朗气质的全方位主持人。」

而林盛斌回应传媒表示，早在许惠菁拍YouTube片时已留意对方，觉得两父女互动好开心又温暖，加上感觉清新，因而展开洽谈。林盛斌还透露公司的经理人已开始为许惠菁接洽几个工作，希望尽快成事。

相关阅读：许绍雄女儿继承亡父「资产」承担家庭重任 短时间内极速成长：追赶爸爸敬业精神