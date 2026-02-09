娱圈辣妈瘫坐轮椅！被当「院友」推上街头游街示众 丑态全曝光：多谢大家喺厕所救我出嚟

现年36岁的卢颂之（DaDa Lo）是当年是周秀娜师妹，更是「八模兵团」成员之一，曾被封𡃁模界女神。她自从嫁给艺人赵劲皓并育有一子一女后，便淡出幕前，专心相夫教子。卢颂之间中会于IG分享生活，近日她在IG限时动态分享一系列照片，却意外揭示了她狂野的一面！

卢颂之遭朋友恶搞分享烂醉照

事缘卢颂之与朋友聚会时饮至酩酊大醉，完全失去知觉。她的朋友们不但没有为她保留仪态，反而将她烂醉如泥的模样公诸于世。从卢颂之转发的IG限时动态可见，她全身瘫软无力地躺在轮椅上，头部完全垂下，需要靠枕头支撑。

朋友们更发挥创意恶搞，其中一张照片中，朋友留言：「琴晚玩角色扮演，我做私家看护既（嘅）角色，佢做残障病人，你睇佢折得几埋」。更应景的是，背景音乐恰好在播放Dear Jane的歌曲《到底发生过什么事》，场面令人哭笑不得。

卢颂之被推上街头似「院友走失」

最夸张的是，朋友们还将不省人事的卢颂之用轮椅推出街头，头发散乱的她对此毫无反应。分享影片的朋友更戏谑地标注她，并写上：「有位院友走失咗」，非常搞笑。

卢颂之高EQ回应

虽然被朋友大肆取笑，但卢颂之似乎毫不在意，更大方地转发了这些照片。她自己还加码爆料，写道：「多谢大家喺厕所度救我出嚟」、「大家都好钟意睇我醉到坐轮椅，咁我俾多张相大家睇啦」，最后更自嘲「唔好再有下一次啦，做死人呀」，其高EQ回应和自嘲精神，让不少网民大赞她玩得起又够贴地。