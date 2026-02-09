Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

原来视咁的丨《爱．回家》剧情Cult出网络洗版 网民力撑证TVB编剧创意无限

影视圈
更新时间：14:15 2026-02-09 HKT
发布时间：14:15 2026-02-09 HKT

TVB在网络上被针对已经不是新闻，一班haters经常无的放矢，诋毁TVB剧集「无新意」，是否真确明眼人一望而知。从剧集、节目一直成为收视冠军，这类谣言不攻自破。摆事实，讲道理，绝对无任欢迎。事实上TVB一直力求创新，在投入数码化，致力多元发展方面向来不遗余力，在经营myTV SUPER，开启tvb.com提供精彩资料，成绩有目共睹。

周嘉洛、焦浩轩发挥得淋漓尽致。
葱头跟三太咀嘴相认一幕，瞬间炸爆讨论区。
而上周一集《爱．回家之开心速递》的乡音戏中戏《妈妈在哪儿2》更是神来之笔。故事由废青安周嘉洛、艾顿壮焦浩轩饰演两兄弟，千里寻找饰演母亲的三太樊亦敏开始。期间遭到无良舅父李启杰、表哥陈浚霆及表嫂邝洁楹欺凌，最后演父亲的葱头丘梓谦出现解救。单睇阵容已令人忍俊不禁，加上夹杂乡音、英语及各人夸张演绎，场面混乱得来笑位不绝。周嘉洛贯彻《痞子殿下》的发挥，焦浩轩配合得淋漓尽致。惊艳的是演咸湿老爷的李启杰，演艺学院红裤子出身的他，每下punch line都拿捏得恰到好处。好戏还在后头，结尾惊现葱头跟三太咀嘴相认一幕，这份年龄差距22载的世纪一吻，瞬间炸爆讨论区。网民对剧情更是一面倒正评，有网民表示「今集坐定定睇完先洗碗」，亦有留言「有以前嘅风味够癫」、「虽然无聊但好笑」、「好耐无笑得咁癫」、「笑到肚痛啲剧情完全估唔到」。KOL飞天爷爷更提议《妈妈在哪儿2》拍成2026年台庆剧，上述留言足令一班haters噤声。无厘头情节还夹杂霸道总裁、《寻秦记》、不老症、UFO外星人及经典台词等元素，听落都觉癫，这份癫狂正是港产片当年赖以成功的要素。

无良舅父李启杰、表哥陈浚霆及表嫂邝洁楹欺凌周嘉洛、焦浩轩。
《爱‧回家之开心速递》这份癫狂，拍出「无厘头」元素。
拍出「无厘头」氛围

美国电影学者David Bordwell评论香港电影黄金时期的风格为「尽皆过火，尽是癫狂」（All too extravagant, too gratuitously wild），形容当时港产片风格夸张、充满活力且不按常理出牌，展现出强烈的娱乐性和独特神采，《爱．回家》正好继承了这份风格。其实《爱．回家》玩cult已非首日，不过今集玩得特别癫引起网民关注。其实上周还有一集讲述龙家在劫机事件中被挟持，大龙生罗乐林跳降落伞逃生，剧情及画面既漫画化且刻意粗糙，拍出时下网剧「无厘头」的氛围。《爱．回家》能成为王牌剧集拥有大批拥趸，经常高踞收视榜首，不无原因。

